Практично у всіх електронних пристроях, смартфонах переведення часу на годину назад/вперед проходить автоматично. Однак кнопкові телефони чи механічні годинники все ж доведеться адаптувати під теперішню годину вручну. 24 Канал розповість, котра зараз година та як звикнути до такої часової зміни.
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Як тепер змінився час
Зимовий час традиційно змінився на літній в останній тиждень місяця – 31 березня. Під час переходу на літній час годинник перевели на 1 годину вперед, з 3:00 на 4:00.
Точний час зараз ви можете подивитися тут.
Як адаптуватися до нових часових змін
Для того, щоб така зміна режиму дня не стала стресом для організму, важливо до цього належним чином підготуватися.
Тож користуйтеся порадами, як покращити якість сну та не постраждати від збою "внутрішнього" годинника через переведення стрілок годинника:
- Під час переходу на "літній" час рекомендується зробити адаптацію більш плавною. Поступово адаптувати режим сну можна, намагаючись лягати спати в один і той самий час.
- Обов'язково дбайте про здоровий сон, зберігаючи комфортну температуру в кімнаті та забезпечуючи тишу.
- Всім відомо, що кофеїн чи алкогольні напої впливають на цикли сну, тому перед сном варто уникнути їх споживання.
- Не забувайте провітрювати кімнату перед сном.
- Щонайменше за годину до сну відкладіть усі гаджети.