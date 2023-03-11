Зеленський відповів на петицію щодо перейменування Росії на Московію і дав доручення Шмигалю

Петиція щодо офіційного перейменування Росії на Московію набрала понад 25 тисяч голосів. Володимир Зеленський уже відповів на неї.

У петиції українці пропонують перейменувати Росію на Московію, замінити термін "російський" на "московський", а ще "Російська Федерація" на "Московська Федерація". Що на це каже президент, інформує 24 Канал.

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Відповідь Зеленського на петицію

Володимир Зеленський нагадав, що правові основи відносин щодо назв географічних об'єктів, до яких належать, зокрема, й держави, регулюються Законом України "Про географічні назви". За словами президента, пропозиція офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія" та замінити відповідні терміни також має міжнародно-правові аспекти.

Тож порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.

З урахуванням зазначеного я звернувся до прем'єр-міністра України з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ, та інформування мене та автора петиції про результати,

– зазначив глава держави.

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Коротко, що відомо про петицію

Петицію щодо перейменування Росії на Московію оприлюднили 23 листопада. Авторка Шахворостова Валерія вказує, що \історичною назвою Росії є Московія.

"Ця назва вживалася в європейських і в деяких азійських мовах. На багатьох історичних мапах XVI—XIX століть, які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства на Всеросійську імперію, також фігурує ця назва. 22 жовтня 1721 року, – тобто 301 рік тому", – йдеться у петиції.

Ініціаторка також наголосила, що зміна назви дала підстави для подальшого загарбання історії (Київської) Русі. Для іноземців назви "Rus" (як позначалася Київська Русь на мапах) та "Russia", "Russie", "Russland" (як позначалася Росія) виглядають майже тотожно, ніби це назва однієї держави, яка зазнала певних змін із плином часу та під час перекладів на різні мови. Це призводить до плутанини на міжнародному рівні.