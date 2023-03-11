З повним переліком фізичних та юридичних осіб, які потрапили у "чорний" список, можна ознайомитися в указі президента від 10 березня.

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Раніше РНБО врахувала пропозиції Кабінету Міністрів України та Служби безпеки України і застосувала персональні спеціальні економічні санкції до 120 фізичних осіб, більшість з яких – громадяни Росії, але є також громадяни:

  • Кіпру,
  • Великої Британії,
  • Польщі,
  • Туреччини,
  • Нідерландів.

Також обмежувальні заходи застосували до 287 юридичних осіб, серед яких:

  • російські букмекерські компанії,
  • організатори лотерей,
  • іподроми,
  • інвестиційні та розважальні компанії тощо

Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Данілов звернувся до проросійських агентів

Секретар РНБО Олексій Данілов днями "передав вітання" певним людям і попросив пригальмувати. Він наголосив, що проросійські наративи більше не пройдуть в Україні. А ті, хто намагатимуться розхитати ситуацію, матимуть справу зі Службою безпеки.

На питання, що ж буде з проросійськими агентами Данілов згадав про 111 статтю Кримінального кодексу України. Вона безпосередньо стосується державної зради.