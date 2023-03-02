Про це в ефірі 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслив, що вже "передав вітання" певним людям і попросив пригальмувати.

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Хто розхитує ситуацію

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав тих, хто намагається "проштовхнути" в суспільство російські наративи.

"Це люди, які свого часу в моєму рідному Луганську виступали під прапорами, під цими "колорадськими стрічками". А зараз сидять у Києві і починають щось там розповідати. Я їм вітання вже передав, щоб вони трошечки пригальмували. Або ті, які очолювали інститути соцдосліджень, або інші науковці за часів Януковича, ви зрозумійте: тут люди, які не вибачать, якщо ви і надалі будете розхитувати наше суспільство", – заявив Данілов.

Посадовець додав, що саме ці особи зараз пропонують проєкти стосовно "другої країни світу" та "нам надо с руськімі разговарівать".

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Чи є небезпечними ці заяви

Олексій Данілов чітко зазначив: більше не буде жодних російських проєктів на території України.

Після "Партії регіонів" та "ОПЗЖ", або якісь інші процеси – вони будуть закінчуватися не розпочинаючись,

– підкреслив секретар РНБО.

Що буде з любителями "руського міра"

Данілов у коментарі згадав про 111 статтю Кримінального кодексу України. Вона безпосередньо стосується державної зради.

"Ще будете щось розпатякувати – будете мати справу з вулицею Володимирською (СБУ – 24 Канал). Хлопці, я вас попереджаю, що вам треба зупинитися. Ви ще молоді, вам там по 40 – 45 років, ну пригальмуйте трошки", – резюмував Олексій Данілов.

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