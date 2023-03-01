Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, окупанти планували захопити Україну буквально за кілька днів, але їм нічого не вдалося. Тепер вони намагаються якось викрутитися з цього становища.

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Я думаю, що у них є велике бажання у будь-який спосіб добитися якогось "передиху" у цій війні. Хочуть підписати певні угоди для того, щоб взяти собі певний проміжок часу та підготуватися,

– зазначив Данілов.

Україна нічого не підписуватиме з Росією

Як розповів Данілов, один із варіантів, який розглядає Росія, – підписання проміжних документів про перемир'я. Паралельно вони можуть просувати огидний проєкт "друга Україна", який роздмухує в Кремлі одіозний Віктор Медведчук та його сателіти, "які російською мовою "вєщают" по деяких каналах та розповідають, як нам жити".

Все це – марно витрачений час та гроші на різні проєкти. Не пройде і не проходило. Жодних шансів, що ми щось з ними підписуватимемо, на сьогодні немає,

– підкреслив Данілов.

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Він наголосив, що зараз абсолютно інша ситуація у порівнянні з 24 лютого 2022 року. Тоді мало хто вірив, що Україна здатна відбити напад Росії. Тепер ситуація змінилася – допомога їде, а союзників зараз ще більше.

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