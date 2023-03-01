Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, оккупанты планировали захватить Украину буквально за несколько дней, но им ничего не удалось. Теперь они пытаются хоть как-то выкрутиться из этого положения.
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Я думаю, что у них есть большое желание любым способом добиться хоть какой-то "передышки" в этой войне. Хотят подписать определенные соглашения для того, чтобы взять себе определенный промежуток времени и подготовиться,
– отметил Данилов.
Украина ничего не будет подписывать с Россией
Как рассказал Данилов, один из вариантов, который рассматривает Россия, – подписание промежуточных документов о перемирии. Параллельно они могут продвигать отвратительный проект "вторая Украина", который раздувает в Кремле одиозный кум Путина Виктор Медведчук и его сателлиты, "которые вещают по некоторым каналам и рассказывают, как нам жить".
Все это – напрасно потраченное время и деньги на разные проекты. Не пройдет и не проходило. Никаких шансов, что мы будем с ними будем что-то подписывать, на сегодня нет,
– подчеркнул Данилов.
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Он подчеркнул, что сейчас совершенно другая ситуация по сравнению с 24 февраля 2022 года. Тогда мало кто верил, что Украина способна отразить нападение России. Теперь ситуация изменилась – помощь едет, а союзников сейчас еще больше.
Россия уже потеряла почти 150 тысяч военных
- Украинские военные уничтожают захватчиков колоссальными темпами. С начала полномасштабного вторжения, которое началось более года назад, Россия уже потеряла 149 890 военных.
- За прошедшие сутки, 28 февраля, украинские защитники уничтожили еще 650 российских захватчиков.
- Кроме этого, украинские военные уже превратили в металлолом 3395 вражеских танков, 6638 боевых бронированных машин, 2393 артиллерийских систем, 479 реактивных систем залпового огня, 300 самолетов, 288 вертолетов, 2055 беспилотников оперативно-тактического уровня. Больше статистики смотрите по ссылке.