Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, оккупанты планировали захватить Украину буквально за несколько дней, но им ничего не удалось. Теперь они пытаются хоть как-то выкрутиться из этого положения.

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Я думаю, что у них есть большое желание любым способом добиться хоть какой-то "передышки" в этой войне. Хотят подписать определенные соглашения для того, чтобы взять себе определенный промежуток времени и подготовиться,

– отметил Данилов.

Украина ничего не будет подписывать с Россией

Как рассказал Данилов, один из вариантов, который рассматривает Россия, – подписание промежуточных документов о перемирии. Параллельно они могут продвигать отвратительный проект "вторая Украина", который раздувает в Кремле одиозный кум Путина Виктор Медведчук и его сателлиты, "которые вещают по некоторым каналам и рассказывают, как нам жить".

Все это – напрасно потраченное время и деньги на разные проекты. Не пройдет и не проходило. Никаких шансов, что мы будем с ними будем что-то подписывать, на сегодня нет,

– подчеркнул Данилов.

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Он подчеркнул, что сейчас совершенно другая ситуация по сравнению с 24 февраля 2022 года. Тогда мало кто верил, что Украина способна отразить нападение России. Теперь ситуация изменилась – помощь едет, а союзников сейчас еще больше.

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