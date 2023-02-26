Об этом во время эфира "Радио Свободы" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, фрагментация России уже началась, передает 24 Канал.
Читайте также Вернув Крым, восстановим мир, – Зеленский вспомнил событие, которое 9 лет назад всколыхнуло полуостров
Запад не признает фрагментацию страны-агрессора
Наши прогнозы, аналитические выводы приходят к тому, что фрагментация России является уже запущенным процессом. Запад с этим не хочет соглашаться,
– сказал Данилов.
Он заявил, что такая позиция Запада абсолютно ошибочна. К полному развалу российской империи следует должным образом подготовиться.
Данилов не исключает того, что имеющееся в России ядерное оружие в любой момент может оказаться у какого-либо из российских военных частных формирований.
"До тех пор, пока Россия не фрагментируется, до тех пор, пока мы не будем в безопасности в отношении этого сумасшедшего соседа, никакая война остановиться не может", – подытожил секретарь СНБО.
Весна – лето будут самыми сложными для Украины: что известно
- Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий утверждает, что ВСУ, Силы обороны, все защитники Украины готовы к любым сценариям в течение весенне-летней кампании, которая будет очень сложной.
- Скибицкий отметил, что руководство Украины понимает все сложности и готовится к любым сценариям. В рамках подготовки наше государство усиливает свои возможности и получает опыт и мощную поддержку от партнеров.
- Кроме того, заместитель начальника ГУР сказал, что сейчас есть четкая поддержка и четкие планы, которые ежемесячно согласовываются на мощной платформе "Рамштайн".
- Благодаря тесному сотрудничеству с партнерами и героизму наших воинов, основная цель Кремля – полная оккупация Донбасса – за целый год так и не достигнута. Также Скибицкий добавил, что внутренние переломные процессы в России необратимы.