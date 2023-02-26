Об этом во время эфира "Радио Свободы" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, фрагментация России уже началась, передает 24 Канал.

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Запад не признает фрагментацию страны-агрессора

Наши прогнозы, аналитические выводы приходят к тому, что фрагментация России является уже запущенным процессом. Запад с этим не хочет соглашаться,

– сказал Данилов.

Он заявил, что такая позиция Запада абсолютно ошибочна. К полному развалу российской империи следует должным образом подготовиться.

Данилов не исключает того, что имеющееся в России ядерное оружие в любой момент может оказаться у какого-либо из российских военных частных формирований.

"До тех пор, пока Россия не фрагментируется, до тех пор, пока мы не будем в безопасности в отношении этого сумасшедшего соседа, никакая война остановиться не может", – подытожил секретарь СНБО.

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