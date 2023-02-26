Про це під час ефіру "Радіо Свободи" заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, фрагментація Росії вже почалася, передає 24 Канал.

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Захід не визнає фрагментацію країни-агресора

Наші прогнози, аналітичні висновки приходять до того, що фрагментація Росії є процесом, який вже запущений. Захід з цим не хоче погоджуватися,

– сказав Данілов.

Він заявив, що така позиція Заходу є абсолютно помилковою. До повного розвалу російської імперії треба належним чином підготуватися.

Данілов не виключає того, що ядерна зброя, яка є у Росії, в будь-який момент може опинитися у якогось з російських військових приватних формувань.

"До того часу, поки Росія не фрагментується, до того часу, поки ми не будемо в безпеці відносно цього божевільного сусіда, ніяка війна зупинитися не може", – підсумував секретар РНБО.

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