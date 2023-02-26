Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил событие, которое 9 лет назад всколыхнуло полуостров.
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"Вернем украинский флаг в каждый уголок Украины"
9 лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины,
– написал Зеленский.
Напомним, что 26 февраля 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №58/2020 "О Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя".
Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым подчеркнуло, что крымчане на протяжении всех десяти лет боролись против оккупации полуострова и продолжают это делать.
"Сопротивление не покидал оккупированный полуостров в течение 9-ти лет. От митингов до единичных демонстраций, от акций протеста до героических поступков украинских военных, которым, несмотря на угрозу, удавалось держать оборону флота и даже забрать некоторую военную технику от захватчиков. Это была не только оккупация, это было начало войны", – говорится в сообщении.
Россияне отдают себе отчет, что поражение уже близко
- Российские оккупанты усиливают оборону Крыма. Также в оккупированный остров завезли срочников. Об этом рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
- Она подчеркнула, что Украина активно готовится к освобождению своих территорий, которые также заметили россияне и уже укрепляются в Крыму.
- Оккупанты пытаются увеличить оборону временно оккупированного полуострова. В частности, захватчики строят фортификационные сооружения.
- Для этого из Челябинской области прибыли 150 русских военнослужащих-срочников для выполнения инженерных работ. Это может свидетельствовать о том, что российские оккупанты не на шутку напуганы и понимают, что время расплаты обязательно наступит.