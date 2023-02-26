Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил событие, которое 9 лет назад всколыхнуло полуостров.

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"Вернем украинский флаг в каждый уголок Украины"

9 лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины,

– написал Зеленский.

Напомним, что 26 февраля 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №58/2020 "О Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя".

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым подчеркнуло, что крымчане на протяжении всех десяти лет боролись против оккупации полуострова и продолжают это делать.

"Сопротивление не покидал оккупированный полуостров в течение 9-ти лет. От митингов до единичных демонстраций, от акций протеста до героических поступков украинских военных, которым, несмотря на угрозу, удавалось держать оборону флота и даже забрать некоторую военную технику от захватчиков. Это была не только оккупация, это было начало войны", – говорится в сообщении.

Россияне отдают себе отчет, что поражение уже близко