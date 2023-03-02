Об этом в эфире 24 Канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что уже "передал привет" определенным людям и попросил притормозить.

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Кто расшатывает ситуацию

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал тех, кто пытается "протолкнуть" в общество российские нарративы.

"Это люди, которые в свое время в моем родном Луганске выступали под флагами, под этими "колорадскими лентами". А сейчас сидят в Киеве и начинают что-то там рассказывать. Я им привет уже передал, чтобы они немножко притормозили. Или те, которые возглавляли институты социсследований, или другие ученые во времена Януковича, вы поймите: здесь люди, которые не простят, если вы и дальше будете расшатывать наше общество", – заявил Данилов.

Чиновник добавил, что именно эти люди сейчас предлагают проекты по "второй стране мира" и "нам надо с русскими разговаривать".

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Опасны ли эти заявления

Алексей Данилов четко отметил: больше не будет никаких российских проектов на территории Украины.

После "Партии регионов" и "ОПЗЖ", или какие-либо другие процессы – они будут заканчиваться не начинаясь,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Что будет с любителями "русского мира"

Данилов в комментарии упомянул о 111 статье Уголовного кодекса Украины. Она напрямую касается государственной измены.

"Еще будете что-то говорить – будете иметь дело с улицей Владимирской (СБУ – 24 Канал). Ребята, я вас предупреждаю, что вам нужно остановиться. Вы еще молоды, вам там по 40 – 45 лет, ну притормозите немного", – резюмировал Алексей Данилов.

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