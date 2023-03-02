Об этом в эфире 24 Канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Самое главное из разговора – читайте дальше в материале.

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Россия хочет расшатать ситуацию

Данилов отметил, что Россия в последнее время максимально активизирует своих агентов, которые у них были заранее заготовлены в Украине.

Они сейчас начинают взывать на русском языке. Мы все это отслеживаем, поверьте. Понимаем, что нам нужно делать. Все проекты, которые они хотят запускать (в Украине – 24 Канал) взлетать не будут,

– заверил Данилов.

Также секретарь СНБО добавил, что все планы России будут провальными.

Алексей Данилов о российских агентах, ситуации на фронте и процессе фрагментации России: смотрите видео

Жесткое предупреждение агентам России

Алексей Данилов жестко высказался в отношении пророссийских агентов, сидевших в Украине и активизировавшихся в последнее время. Он отметил, что говорится о "старых" людях, которые еще раньше на территории его родной Луганщины выступали "под колорадскими лентами". А сейчас сидят в Киеве и начинают говорить, как мы должны себя вести.

Я им уже привет передавал,

– намекнул секретарь СНБО.

"Ребята, это вопрос недолгого времени. Я вас предупреждаю, что вам нужно остановиться. Вы еще молоды, вам по 40 – 45 лет. Притормозите, пожалуйста", – сказал Данилов.

Российские варианты приостановки войны

Россия хочет "передышки" в этой войне, понимая, что не была готова к такому сопротивлению. Она готова приостановить войну самым выгодным для себя способом. Лучший вариант для Владимира Путина и его армии, как отметил Данилов, подписать определенные "мирные соглашения", а спустя некоторое время, подготовившись, снова ударить по Украине.

Все это – напрасно потраченное время и деньги на разные проекты. Не пройдет и не проходило. Никаких шансов, что мы что-то будем с ними подписывать, на сегодня нет,

– уверенно заявил Данилов.

Данилов уверен в победе Украины, ведь помощь от партнеров поступает, а союзников становится все больше.

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Мощные бои за Бахмут

Алексей Данилов не отрицает, что ситуация в районе Бахмута сложная до сих пор. Бои не прекращаются уже месяцами. Однако Вооруженные Силы Украины не прекращают уничтожать врага.

Каждый день в Бахмуте наши военные уничтожают этих террористов, они "пакуют" их сотнями,

– сказал секретарь СНБО.

Он заверил, что украинские защитники будут стоять за город до тех пор, пока сочтут нужным.

Данилов не сомневается, что ВСУ выбьют военным путем россиян с оккупированных территорий. Речь идет не только о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, но и о Крыме.

"Если оккупанты не поймут, что нужно убираться с нашей земли – украинские воины отправят их в привычном направлении", – подытожил секретарь СНБО.

Важно! На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. ВСУ по состоянию на 2 марта отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское.

Хлопок в России – не наше дело

Также Алексей Данилов прокомментировал загадочные взрывы на российских инфраструктурных и военных объектах. Они происходят все чаще, в этом россияне обвиняют Украину. Однако украинцам это безразлично.

Откуда мы знаем, кто откуда летает? Это же не наша территория, мы же не видим, кто у них там балуется,

– отреагировал на ситуацию Данилов.

В то же время, он отметил, что россиянам не стоит надеяться, что во время войны они будут жить спокойно, пока украинцы страдают от террористических атак с их стороны.

Помощь России от Китая

В СМИ предполагали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в Китай с целью договориться о военной помощи для России. Однако Данилов не верит в это.

На самом деле Лукашенко ездил, скорее всего, договариваться за себя.

Задача Лукашенко достаточно проста – он хочет получить гарантию, что Путин прекратит над ним издеваться, вызывать "по звонку",

– объяснил он.

Также Данилов считает, что Лукашенко понимает, что будет угрожать ему и Беларуси в целом, если их войска зайдут на территорию Украины.

Как происходят "электронные" пуски ракет

Секретарь СНБО объяснил, что означают "электронные" пуски ракет, которые являются абсолютно обычным делом для россиян. Они регулярно проводят тренировочные полеты и имитируют такие пуски.

"Они перед тем, как наносить удары, делают эти электронные пуски. Это не новость", – сказал Данилов.

Он успокоил, что силы ПВО понимают эту ситуацию, а потому ничего странного в этом нет.

Готовилась легитимизация Януковича

Скандальный Окружной административный суд города Киева в декабре 2021 года принял заявление от Виктора Януковича. По словам Данилова, это абсурд, но факт остается фактом.

Секретарь СНБО связывает это с подготовкой к легитимизации Януковича.

Это понятно любому человеку, имеющему хотя бы небольшое понимание и аналитический склад ума,

– отметил он.

К счастью, им не удалось "прокрутить" этот сценарий.

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