Об этом в эфире 24 Канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Самое главное из разговора – читайте дальше в материале.

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Данилов отметил, что Россия в последнее время максимально активизирует своих агентов, которые у них были заранее заготовлены в Украине.

Они сейчас начинают взывать на русском языке. Мы все это отслеживаем, поверьте. Понимаем, что нам нужно делать. Все проекты, которые они хотят запускать (в Украине – 24 Канал) взлетать не будут,
– заверил Данилов.

Также секретарь СНБО добавил, что все планы России будут провальными.

Алексей Данилов о российских агентах, ситуации на фронте и процессе фрагментации России: смотрите видео

Алексей Данилов жестко высказался в отношении пророссийских агентов, сидевших в Украине и активизировавшихся в последнее время. Он отметил, что говорится о "старых" людях, которые еще раньше на территории его родной Луганщины выступали "под колорадскими лентами". А сейчас сидят в Киеве и начинают говорить, как мы должны себя вести.

Я им уже привет передавал,
– намекнул секретарь СНБО.

"Ребята, это вопрос недолгого времени. Я вас предупреждаю, что вам нужно остановиться. Вы еще молоды, вам по 40 – 45 лет. Притормозите, пожалуйста", – сказал Данилов.

Россия хочет "передышки" в этой войне, понимая, что не была готова к такому сопротивлению. Она готова приостановить войну самым выгодным для себя способом. Лучший вариант для Владимира Путина и его армии, как отметил Данилов, подписать определенные "мирные соглашения", а спустя некоторое время, подготовившись, снова ударить по Украине.

Все это – напрасно потраченное время и деньги на разные проекты. Не пройдет и не проходило. Никаких шансов, что мы что-то будем с ними подписывать, на сегодня нет,
– уверенно заявил Данилов.

Данилов уверен в победе Украины, ведь помощь от партнеров поступает, а союзников становится все больше.

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Алексей Данилов не отрицает, что ситуация в районе Бахмута сложная до сих пор. Бои не прекращаются уже месяцами. Однако Вооруженные Силы Украины не прекращают уничтожать врага.

Каждый день в Бахмуте наши военные уничтожают этих террористов, они "пакуют" их сотнями,
– сказал секретарь СНБО.

Он заверил, что украинские защитники будут стоять за город до тех пор, пока сочтут нужным.

Данилов не сомневается, что ВСУ выбьют военным путем россиян с оккупированных территорий. Речь идет не только о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, но и о Крыме.

"Если оккупанты не поймут, что нужно убираться с нашей земли – украинские воины отправят их в привычном направлении", – подытожил секретарь СНБО.

Также Алексей Данилов прокомментировал загадочные взрывы на российских инфраструктурных и военных объектах. Они происходят все чаще, в этом россияне обвиняют Украину. Однако украинцам это безразлично.

Откуда мы знаем, кто откуда летает? Это же не наша территория, мы же не видим, кто у них там балуется,
– отреагировал на ситуацию Данилов.

В то же время, он отметил, что россиянам не стоит надеяться, что во время войны они будут жить спокойно, пока украинцы страдают от террористических атак с их стороны.

В СМИ предполагали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в Китай с целью договориться о военной помощи для России. Однако Данилов не верит в это.

На самом деле Лукашенко ездил, скорее всего, договариваться за себя.

Задача Лукашенко достаточно проста – он хочет получить гарантию, что Путин прекратит над ним издеваться, вызывать "по звонку",
– объяснил он.

Также Данилов считает, что Лукашенко понимает, что будет угрожать ему и Беларуси в целом, если их войска зайдут на территорию Украины.

Секретарь СНБО объяснил, что означают "электронные" пуски ракет, которые являются абсолютно обычным делом для россиян. Они регулярно проводят тренировочные полеты и имитируют такие пуски.

"Они перед тем, как наносить удары, делают эти электронные пуски. Это не новость", – сказал Данилов.

Он успокоил, что силы ПВО понимают эту ситуацию, а потому ничего странного в этом нет.

Скандальный Окружной административный суд города Киева в декабре 2021 года принял заявление от Виктора Януковича. По словам Данилова, это абсурд, но факт остается фактом.

Секретарь СНБО связывает это с подготовкой к легитимизации Януковича.

Это понятно любому человеку, имеющему хотя бы небольшое понимание и аналитический склад ума,
– отметил он.

К счастью, им не удалось "прокрутить" этот сценарий.

Последние события на фронте

  • Враг пытался наступать на Купянском и Лиманском направлениях. В частности, в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Однако это было безрезультатно.
  • Ситуация до сих пор сложная на Бахмутском направлении. ВСУ отбили атаки в Орехово-Васильевке, Дубово-Васильевке, Бахмуте и Ивановском.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях Россия тоже пыталась наступать, но без успеха.