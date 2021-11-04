Первомайськ, Южне та інші: в Україні можуть перейменувати міста з російськими назвами

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про необхідність перейменувати низку українських міст. Мовиться про ті населенені пункти, які носять російські назви.

Кремінь вже звернувся щодо цього до керівників органів місцевого самоврядування. На початку листопада він підписав кілька десятків відповідних листів.

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Кремінь отримував багато скарг через російські назви

Посадовець пояснив, що чимало українців скаржилися йому на те, що назви низки міст та селищ мають російськомовний характер. Також він підкреслив, що назви населених пунктів мають відповідати правопису, стандартам державної мови та вимогам закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Це, на думку омбудсмена, сприятиме об'єднанню суспільства й зміцнюватиме територіальну ціліність країни.

Особливу увагу мовний омбудсмен звернув на статтю №41 закону про мову. Згідно з нею, географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ та інших об'єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.

Назви яких населених пунктів можуть змінити:

Арбузинка;

Сєвєродонецьк;

Южноукраїнськ;

Южне;

Спокойствіє;

Надєждівка;

Переводчикове;

Луч;

Первомайське;

Первомайськ;

та багато інших.

Кремінь наголосив, що багато з цих населених пунктів мали прекрасні історичні назви, як Сіверський Донець (Сєвєродонецьк), Гарбузинка (Арбузинка) чи Богопіль (Первомайськ). Втім, вони були несправедливо перейменовані, коли при владі були комуністи.

Важливе рішення Конституційного Суду

Аргументуючи свою позицію, мовний омбудсмен згадав про рішення Конституційного Суду від 14 липня 2021 року. У ньому мовиться про те, що українська мова є невіддільним атрибутом держави Україна поряд із її державними символами.



Основне про мовний закон / Інфографіка 24 каналу

"Застосування української мови має відповідати стандартам державної мови. Порушення стандартів і порядку застосування української мови є неприпустимим", – наголосили у своєму рішенні судді.