Первомайск, Южное и другие: в Украине могут переименовать города с русскими названиями

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил о необходимости переименовать ряд украинских городов. Речь идет о тех населенных пунктах, которые носят русские названия.

Кремень уже обратился к руководителям органов местного самоуправления. В начале ноября он подписал несколько десятков соответствующих писем.

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Кремень получал много жалоб из-за русских названий

Чиновник объяснил, что многие украинцы жаловались ему на то, что названия ряда городов и поселков носят русскоязычный характер. Также он подчеркнул, что названия населенных пунктов должны соответствовать правописанию, стандартам государственного языка и требованиям закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Это, по мнению омбудсмена, будет способствовать объединению общества и укреплять территориальную целостность страны.

Особое внимание языковой омбудсмен обратил на статью №41 закона о языке. Согласно ей, географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке.

Названия каких населенных пунктов могут изменить:

Арбузинка;

Северодонецк;

Южноукраинск;

Южное;

Спокойствие;

Надеждовка;

Переводчиково;

Луч;

Первомайское;

Первомайск;

и многие другие.

Кремень подчеркнул, что многие из этих населенных пунктов имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец (Северодонецк), Гарбузинка (Арбузинка) или Богополь (Первомайск). Впрочем, они были несправедливо переименованы, когда у власти были коммунисты.

Важное решение Конституционного суда

Аргументируя свою позицию, языковой омбудсмен вспомнил о решении Конституционного Суда от 14 июля 2021 года. В нем говорится о том, что украинский язык является неотъемлемым атрибутом государства Украина наряду с его государственными символами.



Основное о языковом законе / Инфографика 24 канала

"Применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка. Нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо", – подчеркнули в своем решении судьи.