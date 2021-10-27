Президент Владимир Зеленский говорит на двух языках. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Барьера нет"

В Офисе Президента общаются и на русском, и на украинском языках. Условно говоря, как рассказал Арахамия, "на каком языке начали, на таком и говорят". По словам главы фракции, нет ни одного языкового барьера и правил.

Что касается Зеленского, то он тоже в этом вопросе гибкий и переходит на тот язык, на котором говорит собеседник.

И так, и так, зависит от компании, вообще переходим,

– рассказал Арахамия.

С главой Офиса Президента Андреем Ермаком частные разговоры Давид Арахамия ведет на русском.

Зеленский и украинский язык