Президент Владимир Зеленский говорит на двух языках. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
На тему Дома так разговариваем, – Терехов хочет вернуть русскому языку региональный статус в Харькове
"Барьера нет"
В Офисе Президента общаются и на русском, и на украинском языках. Условно говоря, как рассказал Арахамия, "на каком языке начали, на таком и говорят". По словам главы фракции, нет ни одного языкового барьера и правил.
Что касается Зеленского, то он тоже в этом вопросе гибкий и переходит на тот язык, на котором говорит собеседник.
И так, и так, зависит от компании, вообще переходим,
– рассказал Арахамия.
С главой Офиса Президента Андреем Ермаком частные разговоры Давид Арахамия ведет на русском.
Зеленский и украинский язык
- Практически все шоу и фильмы, в которых Зеленский принимал участие до президентства, велись на русском языке.
- Поэтому, он почти два года занимался украинским с известным языковедом Александром Авраменко. Филолог рассказывал, что Зеленский учился настойчиво, однако в его окружении никто не говорил на украинском.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель еще весной 2021 года рассказала, что Владимир Зеленский непублично общается на многих языках.
- По ее словам, глава государства владеет украинским, английским и русским.