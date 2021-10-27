Президент Володимир Зеленський говорить двома мовами. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"Бар'єра немає"

В Офісі Президента спілкуються і російською, і українською мовами. Умовно кажучи, як розповів Арахамія, "якою мовою почали, такою і говорять". За словами глави фракції, немає жодного мовного бар'єра і правил.

Щодо Зеленського – то він теж у цьому питанні гнучкий і переходить на ту мову, якою говорить співбесідник.

І так, і так, залежить від компанії, взагалі переходимо,

– розповів Арахамія.

З главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком приватні розмови Давид Арахамія веде російською.

Зеленський і українська мова