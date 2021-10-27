Президент Володимир Зеленський говорить двома мовами. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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"Бар'єра немає"
В Офісі Президента спілкуються і російською, і українською мовами. Умовно кажучи, як розповів Арахамія, "якою мовою почали, такою і говорять". За словами глави фракції, немає жодного мовного бар'єра і правил.
Щодо Зеленського – то він теж у цьому питанні гнучкий і переходить на ту мову, якою говорить співбесідник.
І так, і так, залежить від компанії, взагалі переходимо,
– розповів Арахамія.
З главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком приватні розмови Давид Арахамія веде російською.
Зеленський і українська мова
- Практично усі шоу і фільми, у яких брав участь Зеленський до президентства, велися російською мовою.
- Відтак, він майже два роки займався українською з відомим мовознавцем Олександром Авраменком. Філолог розповідав, що Зеленський вчився наполегливо, однак в його оточенні ніхто не говорив українською.
- Прессекретарка президента Юлія Мендель ще навесні 2021 року розповіла, що Володимир Зеленський непублічно спілкується багатьма мовами.
- За її словами, глава держави володіє українською, англійською та російською.