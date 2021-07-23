Навчання тривало протягом двох років
Філолог зазначив, що проводити заняття з тоді ще з актором і коміком доводилося у різних місцях. Найчастіше зустрічалися в офісі "Кварталу 95".
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"Де тільки не займалися! І в аеропорту в Борисполі, і в Межигір'ї. У нього – свої гастролі, поїздки, у мене – свої. Найчастіше це було в офісі "Кварталу 95" на Лук'янівці", – сказав вчитель.
Олександр Авраменко розповів, що Володимир Зеленський навчався протягом двох років. Однак, за його словами, це не було систематично.
П'ять – сім занять – і три місяці або навіть пів року перерва. Потім знову три – чотири – і знов пауза. А для результату потрібна система. Я говорив йому: якщо прочитати книжку, як накачати м’язи, вони не виростуть, треба йти тренуватися – тоді щось буде. Так само і з мовою: треба систематично говорити нею,
– пояснив він.
Зеленський не говорив про президенство
Мовознавець наголосив, що майбутній глава держави тоді нічого не говорив про президенство. Казав, що планує знімати кіно українською.
- Уже тоді хвалили Закон "Про функціонування української мови як державної".
Квоти на телебаченні мали набути чинності 2021 року – я думав, інтерес до мови пов’язаний саме з цим. А потім здогадався: мабуть, це все-таки щось більше, у політику піде,
– зауважив Олександр Авраменко.
Окрім цього, він додав, що Володимиру Зеленському навчання давалося не так вже й легко. Однак у нього є здібності до мов, гарна акторська пам’ять і бажання.
"Гальмувало те, що ані в його сім'ї, ані в оточенні ніхто українською не говорив. В офісі були люди, які знали мову, та коли ти один українськомовний, а решта 40 спілкуються російською, складно бути білою вороною", – підсумував мовознавець.
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