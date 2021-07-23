Обучение продолжалось в течение двух лет

Филолог отметил, что проводить занятия с тогда еще актером и комиком приходилось в разных местах. Чаще всего встречались в офисе "Квартала 95".

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"Где только не занимались! И в аэропорту в Борисполе, и в Межигорье. У него – свои гастроли, поездки, у меня – свои. Чаще всего это было в офисе "Квартала 95" на Лукьяновке", – сказал учитель.

Александр Авраменко рассказал, что Владимир Зеленский учился в течение двух лет. Однако, по его словам, это не было систематически.

Пять-семь занятий – и три месяца или даже полгода перерыв. Потом снова три- четыре – и снова пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему: если прочитать книжку, как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться – тогда что-то будет. Так же и с языком: надо систематически говорить на нем,

– объяснил он.

Зеленский не говорил о президентстве

Языковед отметил, что будущий глава государства тогда ничего не говорил о президентстве. Говорил, что планирует снимать кино на украинском.

Уже тогда приняли Закон "О функционировании украинского языка как государственного".

Квоты на телевидении должны были вступить в силу в 2021 году – я думал, интерес к языку связан именно с этим. А потом догадался: видимо, это все-таки нечто большее, в политику пойдет,

– заметил Александр Авраменко.

Кроме этого, он добавил, что Владимиру Зеленскому обучение давалось не так уж легко. Однако у него есть способности к языкам, хорошая актерская память и желание.

"Тормозило то, что ни в его семье, ни в окружении никто на украинском не говорил. В офисе были люди, которые знали язык, и когда ты один украиноязычный, а остальные 40 общаются на русском, сложно быть белой вороной", – подытожил языковед.

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