Спартак Суббота охарактеризував росіян, які підписали петицію проти війни

Кілька тижнів тому народ Росії звернувся до Владаміра Путіна з проханням зупинити "спецоперацію". Вони навіть створили електрону петицію та зібрали всі 25 тисяч підписів. Що означає такий крок з психологічної точки зору – читайте у статті.

Про це 24 каналу сказав психолог Спартак Суббота. Він наголосив, що Путін має якось відреагувати на цю петицію, і психолога радує те, що така інформація взагалі є.

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Він наголосив, що не вважає, що цієї петицією росіяни зможуть щось змінити.

Але проблема в тому, що 25 тисяч людей підписали її (петицію – 24 канал) і їм страшно. Їм менше хочеться помирати в Україні, ніж на Росії,

– пояснив Суббота.

Ведуча 24 каналу Катерина Соляр саркастично додала, що 25 тисяч підписів цієї петиції про те, що росіяни хочуть "звернути спєцоперацію" можна вважати одним із найбільших протестів у Росії.

Психолог зазначив, що цей прецедент нагадує тезу про два стільці – росіяни не хочуть ні помирати на війні в Україні, ні виходити на реальні протести проти "СВО".

Дивіться повне інтерв'ю зі Спартаком Субботою: відео



Раніше радник глави Офіс Президента Михайло Подоляк прокоментував зібрані росіянами 25 тисяч підписів за петицію про те, що треба згортати "спецоперацію". За його словами, немає різниці, скільки тисяч людей її підписали, бо в Росії немає конкурентного суспільства, немає демократії, немає права голосу і немає будь-яких дискусій.

"Росія буде вести війну, яку вона називає "СВО" до того моменту, поки програє на території України в повному обсязі", – заявив Подоляк.