Втім, байдуже на ці голоси, тому що вони не зупинять війну. Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
До теми Глава розвідки заявив, що настає вирішальний період війни в Україні
В Росії немає конкурентного суспільства, немає демократії, немає права голосу і немає будь-яких дискусій щодо того, що треба чи не треба,
– зауважує він.
Подоляк запевняє: Росія буде вести війну, яку вона називає СВО, до того моменту, коли програє в Україні у повному обсязі.
"Немає жодних ілюзій – Росія програє. Після цього вони, безумовно, спробують сказати: "Ми не нападали, це було щось незрозуміле, давайте домовимося і вважатимемо, що це була якась помилка", – резюмував радник ОП Михайло Подоляк.
Коли закінчиться війна в Україні: які є думки
- У Міноборони спрогнозували, що ЗСУ зможуть до кінця року зайти в Крим. Ба більше, додали у відомстві, до весни війна може бути завершена.
- На думку військового експерта Михайла Притули, це доволі реалістичний сценарій. Річ у тім, що в загарбників великі проблеми з логістикою на Півдні України.
- В адміністрації президента США Джо Байдена не розраховують на припинення бойових дій в найближчі зимові місяці. Там зауважили: ніщо не вказує на те, що до кінця року настане кінець війни.
- Військовий експерт Олег Жданов прокоментував думку, що війна може тривати до 2024 року. За його словами, така небезпека, на жаль, є. "Річ у тім, що у 2024 році вибори не лише у Росії, а й у США та Україні. Тому затягування війни – одна з версій того, що всім вигідно буде підтягнути перемогу ближче до 2024 року", – відзначив Жданов.
- Натомість російський публіцист зі США Андрій Піонтковський переконаний, що ніякої затяжної війни не буде. Вона закінчиться одним з 3 сценаріїв, однак кожен з них передбачає перемогу України.