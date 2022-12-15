Втім, байдуже на ці голоси, тому що вони не зупинять війну. Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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В Росії немає конкурентного суспільства, немає демократії, немає права голосу і немає будь-яких дискусій щодо того, що треба чи не треба,

– зауважує він.

Подоляк запевняє: Росія буде вести війну, яку вона називає СВО, до того моменту, коли програє в Україні у повному обсязі.

"Немає жодних ілюзій – Росія програє. Після цього вони, безумовно, спробують сказати: "Ми не нападали, це було щось незрозуміле, давайте домовимося і вважатимемо, що це була якась помилка", – резюмував радник ОП Михайло Подоляк.

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