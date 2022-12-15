Впрочем, все равно на эти голоса, потому что они не остановят войну. Об этом 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

К теме Глава разведки заявил, что наступает решающий период войны в Украине

В России нет конкурентного общества, нет демократии, нет права голоса и нет каких-либо дискуссий о том, что нужно или не нужно,

– замечает он.

Подоляк уверяет: Россия будет вести войну, которую она называет СВО, до того момента, когда проигрывает в Украине в полном объеме.

"Нет никаких иллюзий – Россия проиграет. После этого они, безусловно, попытаются сказать: "Мы не нападали, это было что-то непонятное, давайте договоримся и будем считать, что это была какая-то ошибка", – резюмировал советник ОП Михаил Подоляк.

Когда закончится война в Украине: какие мнения