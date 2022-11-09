Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны сказал на встрече с предстоятелем Православной церкви Украины Эпифанием.

Важно Говорит Буданов: почему и как сбываются прогнозы главного разведчика Украины

Они говорили об освобождении из плена наших воинов и перспективах возвращения всех украинских территорий.

Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение,

– заявил Буданов.

Он не сомневается, что Украина одержит полную победу и освободит все оккупированные земли.

Последние заявления Буданова

Недавно Буданов предупредил, что Кремль будет использовать зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей. Оккупанты уничтожают нашу энергетическую инфраструктуру.

Также начальник разведки отмечал, что на территории Беларуси находятся около 4300 российских военнослужащих. Угроза наступления оттуда мала, но ситуация может быстро измениться, когда ВСУ освободят Херсон. Тогда захватчики могут перебросить часть войск на Север.

Кроме того, Буданов отметил, что Россия получит и использует иранские баллистические ракеты уже в ноябре. Речь идет о Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.



Как сбываются прогнозы Буданова / Инфографика 24 канала

Смотрите также – Буданов назвал серьезную угрозу на ноябрь: видео