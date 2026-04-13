Рідкісні та вражаючі: названо 5 найкрасивіших собак, про яких майже ніхто не знає

Більшість людей знає популярні породи собак, однак у світі існує чимало рідкісних і не менш вражаючих тварин. Експерти виокремили п’ять маловідомих порід, які поєднують у собі унікальну зовнішність, розум і відданість.

Вони можуть стати чудовим вибором для тих, хто шукає незвичайного домашнього улюбленця. Про це пише Parade Pets.

Дивіться також Найменш вибагливі собаки: експерт назвав 4 ідеальні породи для лінивих господарів

Про яких гарних собак ви могли навіть не чути?

Тайський риджбек

Тайський риджбек – це атлетична та витончена собака, відома своїм характерним гребенем уздовж спини, де шерсть росте у зворотному напрямку. Ця особливість робить породу однією з небагатьох у світі з таким унікальним виглядом.

Тайський риджбек / Фото "Канва"

Вони відзначаються високою інтелектуальністю та незалежністю, що може ускладнювати дресирування для новачків. Водночас ці собаки дуже віддані своїй родині та мають сильний охоронний інстинкт. Тайські риджбеки потребують активного способу життя та регулярних фізичних навантажень.

Салюкі

Це одна з найелегантніших порід собак, яку часто називають "котячою" через її граційність і стриману поведінку. Вони мають ніжний характер і формують тісний зв’язок із власником, хоча не завжди демонструють емоції відкрито. Ці собаки дуже чутливі до атмосфери в домі та найкраще почуваються у спокійному середовищі.

Салюки / Фото "Канва"

Салюкі є природженими бігунами, тому потребують багато простору для активності. Попри свою енергійність на вулиці, вдома вони поводяться тихо та врівноважено.

Норвезький лундехунд

Норвезький лундехунд – одна з найрідкісніших порід у світі, яка вирізняється незвичайною анатомією. Ці собаки можуть згинати шию назад, складати вуха та мають надзвичайно гнучкі лапи, що допомагало їм у полюванні на скелях. Вони мають жвавий, допитливий і енергійний характер. Лундехунди люблять бути частиною сімейного життя, але зберігають певну незалежність. Завдяки розуму та пильності вони стають цікавими та харизматичними компаньйонами.

Норвезький лундехунд / Фото "Канва"

Фінський шпіц

Фінський шпіц відомий своєю яскравою рудою шерстю та лисячою мордочкою, що робить його легко впізнаваним. Це невелика, але дуже смілива та енергійна собака з доброзичливим характером. Вона добре ладнає з людьми та любить бути в центрі сімейного життя.

Фінський шпіц / Фото "Вікіпедія

Фінські шпіци потребують як фізичних навантажень, так і розумової стимуляції, адже швидко навчаються новому. Попри активність, вони залишаються ласкавими та врівноваженими домашніми улюбленцями.

Чірнеко дель Етна

Чірнеко дель Етна – стародавня сицилійська порода, яка поєднує елегантність і витривалість. Вона має струнке тіло, коротку шерсть і майже не линяє, що робить її зручною у догляді. Ці собаки дуже швидкі та спритні, але водночас здатні бути спокійними у домашній обстановці. Вони віддані, лагідні та добре підходять для сімей. Поєднання інтелекту, грації та доброзичливості робить цю породу справді унікальною.

Чірнеко дель Етна / Фото "Вікіпедія"

Що потрібно знати перед тим, як обрати породу собаки?

Перед тим як завести собаку, варто реально оцінити свої очікування та спосіб життя. Часто рішення про цуценя формується під впливом соцмереж, фільмів чи знайомих, однак реальність може суттєво відрізнятися. Зоопсихологиня Дарина Поддубна у коментарі "Українській правді" наголошує, що цуценя – це не "ідеальний пес із відео", а фактично немовля, яке потребує постійної уваги.

Треба підготуватись до того, що цуцик – це немовля в собачому обличчі, яке буде спати, гризти та ходити в туалет,

– пояснює вона.

У перші місяці життя тварина потребує карантину, регулярних візитів до ветеринара та значної залученості власника. Крім того, майбутнім господарям варто бути готовими до зіпсованих речей, нічного скавуління та труднощів із привчанням до прогулянок.

Експертка радить перед вибором породи поспостерігати за собаками у реальному житті. Наприклад, у парках можна побачити, як тварини тягнуть повідець, не слухаються або реагують на подразники – і це нормальна поведінка.

Важливо також враховувати власні очікування від собаки. Інструкторка Софія Селюкова зазначає, що одним потрібен активний пес для подорожей і походів, а іншим – спокійний компаньйон для домашнього життя. Якщо людина хоче врівноважену тварину, фахівчиня радить звернути увагу на дорослих собак із притулків, адже цуценята у перший рік життя дуже активні.

Окрему роль відіграють породні особливості. За класифікацією Міжнародної кінологічної федерації існує 10 груп собак – мисливські, пастуші, службові та інші, і кожна має свої поведінкові риси.

Не багато людей, крім зовнішності тварини, знають породні особливості собаки. Але саме вони визначають поведінку значно більше, ніж здається,

– пояснює Поддубна.

Експертка також розвінчує популярні міфи. Зокрема, собаки не відчувають вдячності у людському розумінні, а поведінка тварини залежить від умов, виховання та генетики.

Крім того, деякі породи мають фізіологічні особливості. Наприклад, брахіцефальні собаки гірше переносять фізичні навантаження, а маленькі декоративні породи можуть бути дуже енергійними.

Що потрібно знати про різні породи собак?