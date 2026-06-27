Я їй часом вірю більше, ніж люлям, – кінолог про службу з собакою на словацькому кордоні

Роман Одинець почав службу в Держприкордонслужбі у 2021 році, приєднавшись до Чернігівського прикордонного загону. Вибір професії був свідомим: його завжди приваблювала служба на кордоні, а особливий інтерес викликала робота з собаками. Любов до тварин і бажання стати кінологом спонукали його пов'язати своє майбутнє саме з ДПСУ. Тепер він несе службу пліч-о-пліч із бельгійською вівчаркою Аєю.

Про прикордонника та його чотирилапу напарницю розповіли в ДПСУ.

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Як зійшлися шляхи Романа та Аї на кордоні?

Під час строкової служби чоловіку не вдалося отримати спеціалізацію кінолога через відсутність місць. Тому він підписав контракт і вирушив навчатися до кінологічного центру. Саме тоді Роману довірили службову бельгійську вівчарку малінуа на ім'я Ая. До цього її попередній кінолог звільнився.

На початку взаємодія між новим напарником і собакою була непростою: темпераментна, вперта та надзвичайно енергійна Ая неодноразово кусала Романа навіть під час служби. Щоб відволікти її увагу, прикордонник змушений був носити із собою пластикову пляшку або палицю, які вона могла гризти дорогою.

"Щойно виходив зі службового автомобіля, давав їй їх у зуби, щоб гралася. Інакше вона могла чемно йти поруч, а потім раптом прихопити мене за литку", – поділився кінолог.

Щоб спрацюватися Роману та Аї знадобилося докласти багато зусиль: дивіться фото ДПСУ

Попри складний характер собаки, Роман не відмовився від неї. Завдяки наполегливій роботі, терпінню та постійним тренуванням між ними поступово сформувалися міцна довіра та взаєморозуміння.

Ая – це не засіб охорони кордону, не інструмент для пошуку правопорушників. Це друг і напарниця. Я їй часом вірю більше, ніж людям. Вона ще жодного разу не підвела, – наголосив прикордонник.

Водночас Роман визнає, що навряд чи завів би малінуа як домашнього улюбленця. На його думку, це надзвичайно активна порода, яка потребує постійної роботи та навантажень. Однак саме ці якості роблять таких собак незамінними у прикордонній службі.

З роками Ая стала більш урівноваженою, уважною та навчилася майже без слів розуміти свого кінолога. При цьому вона зберегла швидкість реакції, відданість і здатність самостійно оцінювати ситуацію.

Ая чудово виконує свої службові обов'язки: дивіться фото ДПСУ

Одним із найяскравіших прикладів її професійності стало затримання групи з 21 порушника державного кордону. Коли люди намагалися втекти через поле, собака миттєво визначила лідера групи й першою зупинила саме його. Це змусило інших припинити втечу. Коли ж один із чоловіків спробував скористатися ситуацією та втекти в інший бік, Ая негайно змінила напрямок переслідування й швидко наздогнала його.

За словами Романа, подібних випадків у їхній спільній службі було чимало. Вони переконують його, що вибір професії був правильним. Завдяки наполегливості та любові до своєї справи він зміг розкрити потенціал службової собаки й спрямувати її здібності на охорону державного кордону.

У майбутньому прикордонник планує й надалі вдосконалювати свої кінологічні навички. Він прагне освоїти підготовку собак для пошуку зброї, заборонених речовин, а також роботи в штурмових підрозділах. Навіть після завершення служби в ДПСУ Роман хоче залишитися у професії та продовжити працювати кінологом.

Нагадаємо також ще одну історію про чотирилапих у ДПСУ. Кінолог Михайло Євсюк служить у ДПСУ разом із бельгійською вівчаркою Фарсом. На пункті пропуску пес допомагає виявляти заборонені речовини.

За перше півріччя Фарс допоміг викрити 20 випадків незаконного їх перевезення. За словами кінолога, головне у службі – довіра між собакою та її провідником. У вільний час пес полюбляє гратися, а найбільше смакує яблуками.