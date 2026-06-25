Про чотирилапого прикордонника розповіли у 6-му прикордонному Волинському загоні.

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Як Фарс служить на кордоні?

Служба пухнастого проходить під пильним наглядом Михайла Євсюка. У лавах ДПСУ 31-річний чоловік з 2021 року. Протягом останніх 4 років він працює кінологом.

Спершу Михайло разом із бельгійською вівчаркою породи малінуа на ім'я Фарс шукав заборонені речовини на залізничному пункті контролю. Нині є він працює на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг".

Собаці зараз 3 з половиною роки. Із Михайлом він – з 2-місячного віку. Коли Фарсу виповнилося 9 місяців, вони разом вирушили до Кінологічного навчального центру у Великих Мостах, де Фарс опановував навички виявлення заборонених речовин.

Працювати з ним складнощів немає. Головне в роботі – взаємодія між собакою та кінологом,

– підкреслив прикордонник.

Пес виконує службові обов'язки: дивіться фото

За словами Михайла, лише за перші шість місяців року Фарс допоміг виявити 20 випадків незаконного переміщення наркотиків через кордон.

Службовий пес знаходив заборонені речовини в автомобілях, багажі та особистих речах мандрівників, а також безпосередньо на людях, які проходили прикордонний контроль.

Під час служби він демонструє дисциплінованість і професіоналізм, проте вдома іноді дозволяє собі пустощі.

Як розповідає кінолог із посмішкою, пес може стягнути з мотузки випрану білизну та рознести її по подвір'ю. Одного разу він навіть почав обгризати молоді деревця, які господар щойно обрізав.

Для заохочення під час роботи Михайло використовує улюблену іграшку свого чотирилапого напарника. Серед смаколиків Фарс найбільше полюбляє овочі та фрукти, особливо яблука.



Фарс обожнює яблука / Фото: 6 прикордонний Волинський загін

Кінолог зазначає, що його вихованець, як і більшість бельгійських вівчарок малінуа, вирізняється високою активністю та потребує багато уваги й занять.

Саме тому він не рекомендує цю породу людям без досвіду утримання собак. Водночас Фарс має особливий характер: серед інших малінуа він відзначається дружелюбністю, добре ставиться до дітей, зокрема сусідських, хоча вдома пильно виконує роль надійного охоронця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали ще одну історію про службу собак у ДПСУ. Кінолог Віктор Шквира з Одещини проходить службу у лавах Збройних сил України з 2015 року. За цей час його вірним напарником став пес на кличку Нагір, якого привезли з Чернігівської області.

Чотирилапий боєць не лише допомагає виконувати службові завдання, а й став для військового справжнім другом. За словами Віктора, Нагір без вагань готовий захищати свого господаря до останнього подиху.