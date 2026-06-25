О четверолапом пограничнике рассказали в 6-м Волынском пограничном отряде.

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Как Фарс служит на границе?

Служба пушистика проходит под пристальным наблюдением Михаила Евсюка. В рядах ГПСУ 31-летний мужчина служит с 2021 года. В течение последних 4 лет он работает кинологом.

Сначала Михаил вместе с бельгийской овчаркой породы малинуа по кличке Фарс искал запрещенные вещества на железнодорожном контрольном пункте. Сейчас он работает на международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг".

Собаке сейчас 3 с половиной года. С Михаилом она живет с 2-месячного возраста. Когда Фарсу исполнилось 9 месяцев, они вместе отправились в Кинологический учебный центр в Великих Мостах, где Фарс осваивал навыки обнаружения запрещенных веществ.

Работать с ним не составляет труда. Главное в работе — взаимодействие между собакой и кинологом,

– подчеркнул пограничник.

Собака выполняет служебные обязанности: смотрите фото

По словам Михаила, только за первые шесть месяцев года Фарс помог выявить 20 случаев незаконного перемещения наркотиков через границу.

Служебная собака находила запрещенные вещества в автомобилях, багаже и личных вещах путешественников, а также непосредственно на людях, проходивших пограничный контроль.

Во время службы он демонстрирует дисциплинированность и профессионализм, однако дома иногда позволяет себе шалости.

Как с улыбкой рассказывает кинолог, пес может сдернуть с веревки выстиранное белье и разнести его по двору. Однажды он даже начал обгрызать молодые деревца, которые хозяин только что обрезал.

В качестве поощрения во время работы Михаил использует любимую игрушку своего четвероногого напарника. Среди лакомств Фарс больше всего любит овощи и фрукты, особенно яблоки.



Фарс обожает яблоки / Фото: 6-й пограничный Волынский отряд

Кинолог отмечает, что его питомец, как и большинство бельгийских овчарок малинуа, отличается высокой активностью и требует много внимания и занятий.

Именно поэтому он не рекомендует эту породу людям без опыта содержания собак. В то же время у Фарса особый характер: среди других малинуа он отличается дружелюбием, хорошо относится к детям, в частности к соседским, хотя дома бдительно выполняет роль надежного охранника.

Напомним, ранее мы рассказывали ещё одну историю о службе собак в ГПСУ. Кинолог Виктор Шквира из Одесской области проходит службу в рядах Вооруженных сил Украины с 2015 года. За это время его верным напарником стал пес по кличке Нагир, которого привезли из Черниговской области.

Четвероногий боец не только помогает выполнять служебные задачи, но и стал для военного настоящим другом. По словам Виктора, Нагир без колебаний готов защищать своего хозяина до последнего вздоха.