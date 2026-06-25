О четверолапом пограничнике рассказали в 6-м Волынском пограничном отряде.
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Как Фарс служит на границе?
Служба пушистика проходит под пристальным наблюдением Михаила Евсюка. В рядах ГПСУ 31-летний мужчина служит с 2021 года. В течение последних 4 лет он работает кинологом.
Сначала Михаил вместе с бельгийской овчаркой породы малинуа по кличке Фарс искал запрещенные вещества на железнодорожном контрольном пункте. Сейчас он работает на международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг".Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Собаке сейчас 3 с половиной года. С Михаилом она живет с 2-месячного возраста. Когда Фарсу исполнилось 9 месяцев, они вместе отправились в Кинологический учебный центр в Великих Мостах, где Фарс осваивал навыки обнаружения запрещенных веществ.
Работать с ним не составляет труда. Главное в работе — взаимодействие между собакой и кинологом,
– подчеркнул пограничник.
Собака выполняет служебные обязанности: смотрите фото
По словам Михаила, только за первые шесть месяцев года Фарс помог выявить 20 случаев незаконного перемещения наркотиков через границу.
Служебная собака находила запрещенные вещества в автомобилях, багаже и личных вещах путешественников, а также непосредственно на людях, проходивших пограничный контроль.
Во время службы он демонстрирует дисциплинированность и профессионализм, однако дома иногда позволяет себе шалости.
Как с улыбкой рассказывает кинолог, пес может сдернуть с веревки выстиранное белье и разнести его по двору. Однажды он даже начал обгрызать молодые деревца, которые хозяин только что обрезал.
В качестве поощрения во время работы Михаил использует любимую игрушку своего четвероногого напарника. Среди лакомств Фарс больше всего любит овощи и фрукты, особенно яблоки.
Фарс обожает яблоки / Фото: 6-й пограничный Волынский отряд
Кинолог отмечает, что его питомец, как и большинство бельгийских овчарок малинуа, отличается высокой активностью и требует много внимания и занятий.
Именно поэтому он не рекомендует эту породу людям без опыта содержания собак. В то же время у Фарса особый характер: среди других малинуа он отличается дружелюбием, хорошо относится к детям, в частности к соседским, хотя дома бдительно выполняет роль надежного охранника.
Напомним, ранее мы рассказывали ещё одну историю о службе собак в ГПСУ. Кинолог Виктор Шквира из Одесской области проходит службу в рядах Вооруженных сил Украины с 2015 года. За это время его верным напарником стал пес по кличке Нагир, которого привезли из Черниговской области.
Четвероногий боец не только помогает выполнять служебные задачи, но и стал для военного настоящим другом. По словам Виктора, Нагир без колебаний готов защищать своего хозяина до последнего вздоха.