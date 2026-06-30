Історію висвітлили в Upsocl. Згодом вона наробила шуму в мережі.

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Як службовий пес проміняв обов'язки на іграшку?

Райкер прибув на перевірку, маючи всі необхідні якості для службового собаки:

породу;

підготовку;

дисципліну.

Але під час тесту на концентрацію з'явилася плюшева іграшка-слон. У цей момент німецька вівчарка повністю втратила фокус: собака забув команди, кинувся до іграшки й не зміг відірватися від неї.

Через це його одразу дискваліфікували – формально, пес провалив тест, хоча дехто сприймає це як "успішну поразку" з іншого погляду.

Згодом його власник не став приховувати невдачу й просто купив йому ту саму іграшку. Пізніше в мережі з'явилося фото, зроблене на вокзалі: Райкер іде з плюшевим слоном у зубах, виглядає впевненим і щасливим, немов цілком задоволений своїм вибором.

Цей кадр швидко розлетівся світом як нагадування про те, що інколи найкраще "призначення" для собаки – просто бути щасливим.

До речі, фахівці з American Kennel Club пояснили, що німецька вівчарка загалом вважається одним із найкращих універсальних робочих собак. Це велика, спритна й міцно збудована тварина з благородною вдачею та високим інтелектом.

Вона відзначається відданістю, впевненістю, сміливістю та врівноваженим характером і справді є улюбленцем багатьох поціновувачів собак. Німецькі вівчарки можуть досягати близько 66 сантиметрів у висоту в холці.

Є багато причин, чому ця порода входить до еліти собачого світу, але головною її рисою фахівці називають характер: відданість, хоробрість, упевненість, здатність швидко навчатися різноманітним командам і готовність захищати своїх людей навіть ціною власного життя.

Німецькі вівчарки можуть бути лагідними домашніми улюбленцями та надійними охоронцями, однак стандарт породи також підкреслює певну стриманість, через яку вони не схильні до миттєвої або надмірної довірливості до незнайомців.

А для гарного настрою улюбленця таки варто його часом тішити іграшками. Фахівець із догляду за собаками Том Меймон радить обирати лише якісні вироби, створені спеціально для собак, регулярно перевіряти їхній стан на пошкодження та зношення, а також уникати дешевих або потенційно шкідливих іграшок, особливо тих, що містять дрібні деталі, які тварина може випадково проковтнути.