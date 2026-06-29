Про унікальну операцію для чотирилапого розповіли в репортажі ТСН.

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Що відомо про історію порятунку Ральфа?

Ральф понад шість років ніс службу разом із кінологом Сергієм – працював на блокпостах і в прикордонних районах Сумщини. Під час одного з ударів ракетою "Іскандер" навесні 2025-го обидва отримали критичні поранення.

Сергій перебував у комі, а його собака зник – згодом дружина кінолога змогла знайти Ральфа в лісі. У тварини була серйозно пошкоджена щелепа та пробита легеня.

Після стабілізації стану ветеринари змогли врятувати легеню, однак через втрату нижньої щелепи собака не міг нормально харчуватися та виконувати базові функції.

Фахівці з Дніпра прийняли рішення провести складну реконструктивну операцію з використанням титану. Імплант виготовили індивідуально для Ральфа. Хірургічне втручання тривало близько шести годин і вимагало ретельного контролю стану тварини під час наркозу. Після операції собака протягом кількох тижнів проходив реабілітацію, поступово адаптуючись до нової щелепи.

У клініці зазначили, що витрати на лікування, операцію та відновлення взяли на себе, а титанову конструкцію допомогли придбати волонтери фонду "Лікарі для героїв", який підтримує поранених військових і цивільних.

Наразі Ральф разом із кінологом продовжує відновлення. Після завершення реабілітації вони планують повернутися до служби.

Журналісти висвітлили історію Ральфа: дивіться відео ТСН

Нагадаємо також про ще один випадок порятунку, пов'язаний із наслідками російсько-української війни. Тибетський мастиф Мустафа пережив складні випробування: втратив попередніх власників, отримав контузію та має проблеми зі здоров'ям.

Попри це, собака знайшов нову родину завдяки інформації в інтернеті та допомозі волонтерів. Нині господарі займаються його лікуванням і реабілітацією та кажуть, що головне завдання – стабілізувати стан тварини і дати їй шанс на повноцінне життя. Утім, через наслідки пережитих подій Мустафа іноді дезорієнтований і важко реагує на контакт, але поступово починає довіряти людям.