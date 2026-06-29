Об уникальной операции для четвероногого рассказали в репортаже ТСН.

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Что известно об истории спасения Ральфа?

Ральф более шести лет нес службу вместе с кинологом Сергеем – работал на блокпостах и в приграничных районах Сумской области. Во время одного из ударов ракетой "Искандер" весной 2025 года оба получили критические ранения.

Сергей находился в коме, а его собака пропала – позже жена кинолога смогла найти Ральфа в лесу. У животного была серьезно повреждена челюсть и пробито легкое.

После стабилизации состояния ветеринары смогли спасти легкое, однако из-за потери нижней челюсти собака не могла нормально питаться и выполнять базовые функции.

Специалисты из Днепра приняли решение провести сложную реконструктивную операцию с использованием титана. Имплантат изготовили индивидуально для Ральфа. Хирургическое вмешательство длилось около шести часов и требовало тщательного контроля за состоянием животного во время наркоза. После операции собака в течение нескольких недель проходил реабилитацию, постепенно адаптируясь к новой челюсти.

В клинике отметили, что расходы на лечение, операцию и восстановление взяли на себя, а титановую конструкцию помогли приобрести волонтеры фонда "Врачи для героев", который поддерживает раненых военных и гражданских.

Сейчас Ральф вместе с кинологом продолжает восстановление. После завершения реабилитации они планируют вернуться к службе.

Журналисты осветили историю Ральфа: смотрите видео ТСН

Напомним также об ещё одном случае спасения, связанном с последствиями российско-украинской войны. Тибетский мастиф Мустафа пережил сложные испытания: потерял прежних владельцев, получил контузию и имеет проблемы со здоровьем.

Несмотря на это, собака нашла новую семью благодаря информации в интернете и помощи волонтеров. Сейчас хозяева занимаются его лечением и реабилитацией и говорят, что главная задача — стабилизировать состояние животного и дать ему шанс на полноценную жизнь. Впрочем, из-за последствий пережитых событий Мустафа иногда дезориентирован и с трудом реагирует на контакт, но постепенно начинает доверять людям.