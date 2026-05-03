"Кіт, якого завжди сліпить сонечко": відомий блогер поділився історією свого незрячого улюбленця

Впливовець із Києва Ігор Донскіх часто порушує у своєму блозі гостросоціальні теми, зокрема, питання іклюзії. А нещодавно він прихистив рудого котика. Улюбленець Ігоря Андрійко – незрячий, проте коли люди дізнаються про життя пухнастика, його уміння й опановані трюки – сльози швидко змінюються на усмішку.

Історію чотирилапого Ігор активно транслює в соцмережах. У коментарі для 24 Каналу блогер поділився тим, як пухнастик змінив його життя, і як вони спільними зусиллями змінюють уявлення суспільства про інклюзію. Сам Андрійко навіть має власну сторінку в Instagram.

Як Андрійко знайшов новий дім?

Ігор зізнався, що він із дитинства був котолюбом. Хоча понад десять років у його родині жив мопс Жорік, першою його тваринкою стала кішка Ляля, з якою він провів близько 15 років.

Після втрати улюбленців він довго не наважувався заводити нових тварин, тим більше в умовах війни. Але з часом зрозумів: у притулках багато котів, які потребують дому, і настав момент змін.

Цікаво, що все сталося несподівано – до притулку він їхав за іншою кішкою. Проте справжній "метч" відбувся з Андрійком у ту ж мить, коли він узяв його на руки. Кіт одразу притулився до нього – і тоді стало зрозуміло, що залишити його там вже неможливо.



Після цього моменту в Ігоря зникли всі сумніви щодо свого улюбленця / Фото з архіву Ігоря Донскіх

Того дня Ігор потрапив на екскурсію до притулку, точніше, котячого пансіонату "ЩасСпасу", де коти живуть у просторому триповерховому будинку з облаштованими кімнатами – майже як у квартирі з меблями та ігровими зонами. Під час знайомства з тваринами його увагу привернув рудий кіт, який спав на сонці.

Він прокинувся і потягнувся мордочкою до мене. Я подумав, що він просто жмуриться від сонечка, а виявилося – незрячий,

– розповів Ігор.

З тією кішкою, за якою він приїхав, контакту не виникло. Коли ж він повернувся ще раз оглянути всіх, Андрійко вже підійшов до нього сам – і цього вистачило, щоб зрозуміти: це його кіт.

Кіт Андрійко та його власник: дивіться зворушливі світлини з архіву Ігоря Донскіх

Ім'я для пухнастика блогер обирав серед українських варіантів, але жодне не "відгукувалося" – поки він не подивився на нього і не відчув, що це саме Андрійко.

Які особливості виховання котика?

На своїй сторінці Ігор часто говорить про інклюзію, і досвід із Андрійком лише підсилив його переконання про те, що люди й тварини з інвалідністю живуть повноцінно, а обмеження – скоріше в нашому сприйнятті.

Кіт дуже швидко адаптувався до нового простору – буквально за кілька десятків хвилин. "Мій робот-пилосос довше сканував простір", – пожартував блогер.

Будні з пухнастиком: дивіться відео з архіву Ігоря Донскіх

За характером Андрійко сміливий і водночас ніжний. Завдяки йому власник зрозумів, що страх часто пов'язаний із тим, що ми бачимо: коли немає візуальних подразників і є довіра – страх одразу зникає.

Це особливо проявилося під час першого купання: він очікував агресії, навіть підготувався до цього, але кіт поводився спокійно, просто довіряючи.

Позитивні зміни від нового тандему відчув і сам господар. Він, до речі, любить називати улюбленця котиком, якого завжди сліпить сонечко.

Тепер мене вдома чекають – і я реально поспішаю додому,

– зізнався Ігор.

Хоч це не замінює стосунків із партнером, але дає відчуття турботи. Також покращився сон і зменшилась тривожність – кіт спить поруч із ним усю ніч.

Як реагує оточення на Андрійка й чи готове суспільство до інклюзії?

Ігор розповів, що одразу ж попросив усіх не жаліти Андрійка, адже жалість не дорівнює прийняттю.

Я показую, що він вміє, як він живе, всі його трюки – люди дуже швидко змінили сльози на усмішку,

– наголосив блогер.

Інтерес до кота, зізнався Ігор, великий – навіть з'явився його власний акаунт, і повідомлень настільки багато, що власник не встигає відповідати. Водночас, на його думку, повністю готовим до інклюзії не буває ніхто й ніколи – цьому потрібно вчитися.

Сторінка Андрійка в Instagram висвітлює теми інклюзії: дивіться допис

"Нас не вчили цьому, але нам точно варто вчитися приймати різні реальності різних людей і тварин. Особливо зараз. Нам усім бракує знань і практики толерантності. І якраз це ми з Андрійком хочемо змінювати – власним досвідом", – резюмував Ігор.

Як турбуватися про котів з порушенням зору?

Ветеринарна лікарка Олена Кузнецова для UAnimals передусім пояснила, що загалом на зір тварин можуть впливати різні чинники: проблеми з очима, повіками, сльозовими залозами, нервами чи навіть будовою черепа. Причини бувають вроджені, травматичні або пов'язані з інфекціями.

Наприклад, деякі породи мають схильність до проблем через особливу будову, а травми (подряпини, укуси, сторонні предмети) – одна з найчастіших причин звернень до ветеринара. Також небезпечними є інфекції, які можуть пошкоджувати структури ока або навіть призводити до втрати зору.

Лікарка радить облаштовувати простір так, щоб він був зрозумілим і безпечним: усі речі мають залишатися на своїх місцях, а шлях до їжі, води й місця відпочинку – без перешкод. Щоб краще зрозуміти потреби тварини, вона пропонує уявити себе на її місці – із заплющеними очима.

Хоч інші органи чуття частково компенсують втрату зору, власники не повинні покладатися лише на це – важливо підтримувати комфорт і якість життя улюбленця.