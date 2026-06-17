Чи потрібно чистити зуби собакам: ветеринари дали однозначну відповідь

Багато власників собак приділяють увагу харчуванню, прогулянкам і вакцинації своїх улюбленців, але часто забувають про догляд за зубами. Тим часом ветеринари наголошують, що регулярна гігієна ротової порожнини є важливою частиною турботи про здоров'я тварини.

Про це повідомляє WSAVA.

Дивіться також Чи пітніють собаки: ветеринари дали несподівану відповідь

Навіщо собакам регулярна гігієна?

Захворювання зубів і ясен є однією з найпоширеніших проблем у домашніх собак. Уже до трирічного віку більшість тварин мають ті чи інші ознаки пародонтологічних захворювань.

Як і в людей, на зубах собак поступово накопичується наліт. Якщо його не видаляти, він твердне та перетворюється на зубний камінь. У результаті можуть виникати запалення ясен, кровоточивість, неприємний запах із пащі, розхитування зубів і навіть їхня втрата.

Ветеринари наголошують, що бактерії з ротової порожнини можуть потрапляти в кровотік та впливати на роботу серця, печінки й нирок. Саме тому догляд за зубами вважається не косметичною процедурою, а важливою складовою профілактики багатьох захворювань.

Власникам варто звернутися до ветеринара, якщо у собаки з'явилися:

різкий неприємний запах із пащі;

почервоніння або кровоточивість ясен;

жовтий чи коричневий наліт на зубах;

труднощі під час жування;

відмова від твердої їжі;

надмірне слиновиділення;

хитання або випадіння зубів.

Навіть якщо явних симптомів немає, ветеринари рекомендують регулярно проходити профілактичні огляди та за потреби проводити професійне очищення зубів у клініці.

Як правильно чистити зуби собаці?

Фахівці ветеринарної клініки "Ветметкомплекс" рекомендують чистити зуби собаці щонайменше 1 – 2 рази на тиждень. Для процедури варто використовувати спеціальну зубну щітку для собак на довгій ручці або вологу марлю, намотану на палець у кілька шарів.

Також необхідно застосовувати лише ветеринарну зубну пасту, оскільки засоби для людей можуть бути небезпечними для тварин. Щоб правильно почистити зуби собаці, ветеринари радять:

акуратно зчищати зубний наліт круговими рухами;

не натискати надто сильно, щоб не травмувати ясна та емаль;

приділяти особливу увагу ділянкам біля лінії ясен;

заохочувати улюбленця ласощами або похвалою після процедури.

Важливо привчати собаку до чищення зубів поступово, щоб процедура не викликала стресу. Якщо тварина нервує, варто починати з коротких сеансів і поступово збільшувати їхню тривалість.

Поки вихованець не адаптувався до нової процедури, використовуйте альтернативні гігієнічні засоби. Серед них є спеціальні гелі, своєрідні жувальні пігулки, кісточки, палички, гелі та інші пристосування.