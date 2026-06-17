Об этом сообщает WSAVA.
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Зачем собакам регулярная гигиена?
Заболевания зубов и десен являются одной из самых распространенных проблем у домашних собак. Уже к трехлетнему возрасту у большинства животных появляются те или иные признаки пародонтологических заболеваний.
Как и у людей, на зубах собак постепенно скапливается налет. Если его не удалять, он затвердевает и превращается в зубной камень. В результате могут возникать воспаления десен, кровоточивость, неприятный запах изо рта, расшатывание зубов и даже их потеря.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Ветеринары отмечают, что бактерии из ротовой полости могут попадать в кровоток и влиять на работу сердца, печени и почек. Именно поэтому уход за зубами считается не косметической процедурой, а важной составляющей профилактики многих заболеваний.
Владельцам стоит обратиться к ветеринару, если у собаки появились:
- резкий неприятный запах изо рта;
- покраснение или кровоточивость десен;
- желтый или коричневый налет на зубах;
- трудности при жевании;
- отказ от твердой пищи;
- чрезмерное слюноотделение;
- шатание или выпадение зубов.
Даже если явных симптомов нет, ветеринары рекомендуют регулярно проходить профилактические осмотры и при необходимости проводить профессиональную чистку зубов в клинике.
Как правильно чистить зубы собаке?
Специалисты ветеринарной клиники "Ветметкомплекс" рекомендуют чистить зубы собаке не реже 1–2 раз в неделю. Для процедуры следует использовать специальную зубную щетку для собак на длинной ручке или влажную марлю, намотанную на палец в несколько слоев.
Также необходимо использовать только ветеринарную зубную пасту, поскольку средства для людей могут быть опасны для животных. Чтобы правильно почистить зубы собаке, ветеринары советуют:
- аккуратно счищать зубной налет круговыми движениями;
- не давить слишком сильно, чтобы не травмировать десны и эмаль;
- уделять особое внимание участкам у линии десен;
- поощрять питомца лакомством или похвалой после процедуры.
Важно приучать собаку к чистке зубов постепенно, чтобы процедура не вызывала стресса. Если животное нервничает, стоит начинать с коротких сеансов и постепенно увеличивать их продолжительность.
Пока питомец не адаптировался к новой процедуре, используйте альтернативные гигиенические средства. Среди них есть специальные гели, своеобразные жевательные таблетки, косточки, палочки, гели и другие приспособления.