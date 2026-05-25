Дивні звуки лунали зі стін будинку щоночі: чоловік був шокований, коли дізнався причину

Старі будівлі приховують чимало секретів. Чоловік, який нещодавно переїхав до одного з таких будинків, був здивований несподіваною знахідкою після того, як кілька днів чув дивні звуки зі стін оселі.

Детальніше про загадкову історію розповіли на Reddit. Користувачі мережі не стримували свого інтересу й захоплення цим інцидентом.

Що збентежило чоловіка?

Власник житла розповів, що оселився у старому будинку, де часто можна було почути безпритульних котів, які бігали дахами та зовнішніми технічними просторами.

Спочатку він не надав значення шуму, однак протягом двох днів почав помічати жалібне нявкання, яке, схоже, лунало вже зсередини будинку. Чоловік пояснив, що перевірив усі можливі місця – горище, технічні проходи та інші приміщення, однак нічого не виявив.

Він навіть звернувся до пожежників, які запропонували допомогти й за потреби розібрати частину стіни, але відповідальність за пошкодження мала залишитися на власникові, тому той вирішив поки що зачекати.

Як знайшлося джерело дивних звуків?

Зрештою, не витримавши постійного нявкання, чоловік прокинувся на світанку після дивного сну й вирішив будь-що знайти тварину.

Прислухавшись до стіни, він зрозумів, що звук іде з однієї із зовнішніх перегородок будинку. Озброївшись кишеньковим ножем, господар обережно почав прорізати гіпсокартон у місці, де помітив подряпину на фарбі.

Чоловік розповів, що будинок сам по собі доволі старий, тому за гіпсокартоном розташована масивна дерев'яна конструкція, яка заважала дістатися глибше й зрозуміти, що саме відбувається всередині.

Раптом я почув голосніше нявкання й почав розширювати отвір. Тоді побачив маленьку лапку, яка з'явилася зі щілини, тож одразу відклав ніж, аби випадково не поранити кошеня,

– поділився він.

Невдовзі чоловікові вдалося просунути руку в отвір і буквально кінчиками пальців витягнути маленьке кошеня, яке застрягло всередині стіни. На щастя, тварина пережила випробування та зараз почувається добре.



Чоловік витягнув кошеня просто зі стін будинку / Reddit

За словами господаря, кошеня вже нагодували, дали води, викупали, і тепер воно спокійно відпочиває та відновлюється. Після історії порятунку чоловік опублікував допис на Reddit і попросив користувачів запропонувати ім'я для нового улюбленця.



Врятований чорний мурчик / Reddit

Один із коментаторів порадив назвати кошеня Void – це слово асоціюється і з чорними котами, і з порожниною всередині стіни. Інший запропонував ім'я Murray, пояснивши, що французьке слово "mur" означає "стіна". Ще один користувач жартома назвав кошеня "Котом Амонтільядо" – алюзією на відоме оповідання про замуровану людину.

