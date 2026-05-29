Це може бути загрозливим: чому кіт раптово починає змінювати місце для сну

Часом кажуть, що коти відчувають найбільш затишне й спокійне місце в оселі – й влягаються саме там. Проте на вибір місця для сну в котиків впливають доволі різні причини.

За словами ветеринара Максбеттера Візельбергоа для видання Catster, іноді варто бути вкрай уважним до того, чому кіт обирає те чи інше місце для сну.

Що відомо про "дрімальні" звички котиків?

Загалом, доволі показовим є те, що пухнасті можуть спати від 12 до 18 годин на добу. Оскільки мурчик проводить так багато часу уві сні, ви звикаєте бачити його у звичних місцях для відпочинку. Фахівець детально розповів про сім можливих причин, чому кіт може змінити свої улюблені локації для сну.

Інстинкти

Коти можуть змінювати місця для сну через природні інстинкти. У дикій природі вони часто переміщуються та шукають безпечніші локації для відпочинку.

Подібна поведінка може проявлятися й удома, наприклад, після появи нового тваринного члена сім'ї або кошеняти, коли змінюється "ієрархія" в домі.



Сон – дуже важливий аспект у житті кота / Фото Unsplash

Зміна сезонів

Погодні умови впливають на вибір місця для сну. У теплу пору мурчик може шукати прохолодні ділянки, а взимку – теплі та затишні місця, наприклад, під ковдрою або біля якого-небудь обігрівача. Не виключено, що ним можете стати й ви.

Потреба в усамітненні

Іноді коти просто хочуть більше приватності та спокою. Вони можуть уникати шумних або "доступних" місць, щоб їх не турбували під час відпочинку. Тож пухнастики влаштовують такий собі детокс від усього мирського.

Біль або дискомфорт

Якщо кіт має проблеми зі здоров'ям, наприклад, артрит, він може змінити місце сну, щоб полегшити біль. Часто це супроводжується млявістю, дратівливістю або зміною поведінки.

Травматичний досвід

Різкі звуки або неприємні ситуації можуть сформувати негативні асоціації з певним місцем, через що улюбленець уникає його надалі.

Стрес або страх

Зміни в домі – нові люди, тварини або шумні події – можуть змусити кота шукати більш безпечне та спокійне місце для сну.

Хвороба

Іноді зміна місця для сну може бути ознакою захворювання. Хворі коти можуть поводитися інакше, більше ховатися або спати поруч із лотком. У таких випадках варто звернутися до ветеринара.

Якщо мурчик демонструє незвичні зміни у поведінці разом зі зміною місця сну, це може бути сигналом, що йому потрібна увага або медичний огляд.

