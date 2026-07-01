Просто спілкування чи прояв домінантності: чому коти вилизують одне одного

Домашні мурчики – надзвичайно охайні тварини, які більшу частину догляду за шерстю здійснюють самостійно. Проте власники, які утримують кількох котів, нерідко помічають, що улюбленці не лише вилизують себе, а й доглядають одне за одним.

Така поведінка, кажуть експерти, насправді є цілком природною і відіграє важливу роль у спілкуванні та соціальних взаєминах між тваринами. Детальніше про це розповіли на cats.com.

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Чому коти вилизують одне одного?

Передусім зазначимо, що йдеться про догляд пухнастиків за собою. Фахівці розрізняють два види грумінгу. Перший – це самостійний догляд за шерстю, коли кіт очищає власне хутро від пилу, відмерлої шерсті та паразитів. Такої звички кошенята навчаються ще з раннього віку й зазвичай зберігають її протягом усього життя. Лише в літніх тварин або котів із проблемами зі здоров'ям, наприклад, артритом, догляд за собою може ставати менш ретельним.

Другий вид – взаємне вилизування, коли один кіт доглядає іншого. Така поведінка характерна як для домашніх тварин, що живуть разом, так і для безпритульних котячих колоній.

Котячий язик вкритий безліччю дрібних жорстких сосочків, які працюють як маленький гребінець. Саме тому він здається шорстким на дотик. Завдяки такій будові коти ефективно очищають шерсть від бруду, зайвого волосся та можливих паразитів.

Якщо тварина перестає регулярно доглядати за собою, шерсть може збиватися в ковтуни, накопичувати бруд, що негативно впливає на здоров'я. Водночас надмірне вилизування також може бути проблемою.

Якщо кіт занадто часто вилизує себе або іншого кота, це здатне призвести до випадіння шерсті, подразнення шкіри чи навіть утворення ран. Причинами такої поведінки можуть бути алергія, паразити, біль у суглобах, захворювання щитоподібної залози або інші проблеми зі здоров'ям.

Як формується ця звичка?

Після народження кошенята повністю залежать від матері. Вона ретельно вилизує їх, очищає після пологів, зігріває та стимулює роботу кишечника й сечовидільної системи. У міру дорослішання кошенята починають копіювати її поведінку та поступово вилизують одне одного.

Саме в цей період формується звичка до взаємного догляду, яка допомагає підтримувати чистоту та зміцнює соціальні зв'язки між тваринами.

Цікаво! Дослідження показують, що в групах котів взаємне вилизування часто пов'язане із соціальним статусом. Найчастіше більш домінантна тварина доглядає за менш домінантною, приділяючи увагу голові, шиї та морді – найбільш уразливим частинам тіла.

Така поведінка допомагає підтримувати мирні стосунки у групі та знижує ймовірність конфліктів. У будинках, де живе кілька котів, суперечки можуть виникати через їжу, лотки або територію. Саме тому ветеринари радять забезпечити кожному улюбленцю окремі місця для годування, відпочинку та туалету, щоб зменшити конкуренцію.

Якщо ж два дорослі коти регулярно вилизують одне одного й поводяться при цьому спокійно, це вважається проявом дружби та довіри. Часто під час такого догляду тварини муркочуть і розслабляються, що свідчить про позитивні емоції.



Вилизування одне одного – важливий складник комунікації котів / Unsplash

Для більшості котів взаємне вилизування – це важливий елемент спілкування. Воно зміцнює соціальні зв'язки, демонструє довіру та допомагає підтримувати спокійні стосунки між тваринами. Якщо під час такого догляду обидва коти почуваються комфортно, хвилюватися немає причин.

Проте якщо один із них явно протестує або після вилизування з'являються залисини чи подразнення, варто розділити тварин і проконсультуватися з ветеринаром.

А іноді мурчики лише собі подібними не обмежуються – коти люблять вилизувати й своїх власників. Таким способом вони намагаються зміцнити зв'язок із господарями, але інколи це свідчить і про те, що коти відчувають тривогу.