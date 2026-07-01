По словам экспертов, такое поведение на самом деле вполне естественно и играет важную роль в общении и социальных взаимоотношениях между животными. Подробнее об этом рассказали на сайте cats.com.

Актуально Ответ удивит: о чем думают кошки, когда вы уходите из дома

Почему кошки вылизывают друг друга?

Прежде всего отметим, что речь идет об уходе пушистиков за собой. Специалисты различают два вида груминга. Первый – это самостоятельный уход за шерстью, когда кот очищает собственную шерсть от пыли, отмершей шерсти и паразитов. Этой привычке котята учатся еще с раннего возраста и обычно сохраняют ее на протяжении всей жизни. Только у пожилых животных или кошек с проблемами со здоровьем, например, с артритом, уход за собой может становиться менее тщательным.

Второй вид – взаимное вылизывание, когда одна кошка ухаживает за другой. Такое поведение характерно как для домашних животных, живущих вместе, так и для бездомных кошачьих колоний.

Кошачий язык покрыт множеством мелких жестких сосочков, которые работают как маленькая расческа. Именно поэтому он кажется шероховатым на ощупь. Благодаря такому строению кошки эффективно очищают шерсть от грязи, лишних волос и возможных паразитов.

Если животное перестает регулярно ухаживать за собой, шерсть может сбиваться в колтуны, накапливать грязь, что негативно сказывается на здоровье. В то же время чрезмерное вылизывание также может быть проблемой.

Если кот слишком часто вылизывает себя или другого кота, это может привести к выпадению шерсти, раздражению кожи или даже образованию ран. Причинами такого поведения могут быть аллергия, паразиты, боль в суставах, заболевания щитовидной железы или другие проблемы со здоровьем.

Как формируется эта привычка?

После рождения котята полностью зависят от матери. Она тщательно вылизывает их, очищает после родов, согревает и стимулирует работу кишечника и мочевыделительной системы. По мере взросления котята начинают копировать ее поведение и постепенно вылизывают друг друга.

Именно в этот период формируется привычка к взаимному уходу, которая помогает поддерживать чистоту и укрепляет социальные связи между животными.

Интересно! Исследования показывают, что в группах кошек взаимное вылизывание часто связано с социальным статусом. Чаще всего более доминантное животное ухаживает за менее доминантным, уделяя внимание голове, шее и морде – наиболее уязвимым частям тела.

Такое поведение помогает поддерживать мирные отношения в группе и снижает вероятность конфликтов. В домах, где живет несколько кошек, споры могут возникать из-за еды, лотков или территории. Именно поэтому ветеринары советуют обеспечить каждому питомцу отдельные места для кормления, отдыха и туалета, чтобы уменьшить конкуренцию.

Если же две взрослые кошки регулярно вылизывают друг друга и ведут себя при этом спокойно, это считается проявлением дружбы и доверия. Часто во время такого ухода животные мурлыкают и расслабляются, что свидетельствует о положительных эмоциях.



Взаимное вылизывание – важная составляющая коммуникации кошек / Unsplash

Для большинства кошек взаимное вылизывание – это важный элемент общения. Оно укрепляет социальные связи, демонстрирует доверие и помогает поддерживать спокойные отношения между животными. Если во время такого ухода обе кошки чувствуют себя комфортно, волноваться не о чем.

Однако если один из них явно протестует или после вылизывания появляются проплешины или раздражения, стоит разделить животных и проконсультироваться с ветеринаром.

А иногда кошки не ограничиваются только себе подобными – они любят вылизывать и своих хозяев. Таким образом они пытаются укрепить связь с хозяевами, но иногда это свидетельствует и о том, что кошки испытывают тревогу.