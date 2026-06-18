І жалібне нявчання мурчика насправді може свідчити про його тривогу й переживання через розлуку. Проте реакції такими не обмежуються. Детальніше про це розповіли у відеоролику на сторінці @cats.psy.

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Про що думає ваш кіт, коли ви йдете з дому?

Мупчики здатні помічати значно більше, ніж ми зазвичай усвідомлюємо. Тож, виходячи з дому наступного разу, варто пам'ятати: ваш кіт може переживати розлуку сильніше, ніж це здається зовні, – зазначають автори.

Коти доволі швидко звикають до щоденного розпорядку господаря, впізнають звуки ключів, одягу чи дверей, що зачиняються. Одні з них можуть відчувати легкий смуток через прив'язаність до людини, інші просто повертаються до сну або починають обходити свою територію.

Зверніть увагу! Щоб допомогти улюбленцю впоратися з розлукою, фахівці радять залишати речі з вашим запахом у місцях, де кіт любить перебувати – це допомагає йому почуватися спокійніше під час вашої відсутності.

Також може допомогти облаштування підвіконня для спостереження за вулицею або використання годівниць-головоломок, які займають тварину.

Експерти також підкреслюють, що спокійне й коротке прощання перед виходом з дому сприяє відчуттю безпеки у кота. Хоча точно визначити емоційний стан тварини неможливо, експерти закликають звертати увагу на можливі ознаки самотності. Серед них:

надмірне нявчання;

підвищена прив'язаність до господаря;

дряпання меблів;

перекидання речей;

справляння потреб поза лотком;

гризіння заборонених предметів;

надмірне вилизування.

Що думають коти про своїх власників?

Експерт із поведінки котів Джон Бредшоу з Університету Брістоля, автор книги Cat Sense, зазначає, що коти не "розуміють" людей так, як це роблять собаки. Він досліджує як соціальну поведінку котів у групах, так і їхню взаємодію з людьми, спостерігаючи тварин у притулках і в домашніх умовах.

За його спостереженнями, собаки сприймають людей як окремий тип істот і змінюють поведінку при взаємодії з ними. Коти ж не демонструють такої різниці – вони поводяться з людьми так само, як з іншими котами: труться об ноги, піднімають хвіст, доглядають за господарями.

Водночас це не означає, що коти вважають людей "дурними" чи "нижчими". Вони просто реагують на нас у межах своєї звичної соціальної поведінки, іноді сприймаючи людей як незграбніших через різницю в розмірах і рухах.