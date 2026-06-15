Однією з таких милих історій поділилися на сторінці Генштабу ЗСУ.

Цікаво Кошеня подолало понад 150 кілометрів під капотом машини: неймовірна історія порятунку

Що відомо про кошенят на фронті?

Цікавий і зворушливий випадок стався серед сірих буднів 101-ї ОБрО ГШ ЗСУ імені генерал-полковника Геннадія Воробйова.

Там двоє кошенят знайшли собі прихисток просто в черевиках військових. Цей милий момент зафіксували на фото. Знімок залитий сонячним світлом, а на ньому – дві подекуди розгублені або ж просто сонні мордочки рябеньких кошеняток.

Вочевидь, взуття одного з бійців, який боронить Україну на фронті, видалося для малюків найбільш безпечним місцем на світі.



Кошенята у взутті військового / Фото 101 ОБрО ГШ ЗСУ ім. генерал-полковника Геннадія Воробйова

Загалом же, кошенята черевиками не обмежуються. Раніше ми розповідали ще одну зворушливу історію, коли бійці 92-ї ОШБр прихистили кішку. Згодом їхня новоспечена посестра поповнила підрозділ трьома кошенятами.

Малюки для себе обрали шоломи військових, де й облаштували затишне місце. Назвали пухнастиків на честь роботизованих комплексів – Воля, Тарган і Рись.

Пілоти мотопіхотного батальйону 118-ї ОМБр провели незвичну операцію під назвою "Мяу-Мяу". За допомогою важкого дрона "Вампір", який зазвичай виконує бойові завдання, військові евакуювали з прифронтової зони кішку та п'ятьох кошенят. Наразі тварини перебувають у безпеці під опікою українських захисників.