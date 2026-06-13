Цю історію розповіли на CBS News.

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Що відомо про кошеня під капотом автівки та його порятунок?

Поліція містечка Кеннеді-Тауншип у штаті Пенсильванія повідомила, що отримала незвичний виклик: мешканець району виявив кошеня, яке застрягло в передній частині його автомобіля. За попередніми даними, тварина залізла під машину під час зупинки водія в містечку Брізвуд, після чого непомітно проїхала весь шлях до його дому.

Як розповів начальник місцевої поліції Ентоні Бруні, під час зупинки кілька людей звернули увагу водія на кошеня, яке забігло під автомобіль. Чоловік оглянув транспортний засіб, але ніде не зміг знайти тварину й припустив, що вона просто втекла.

Водій повертався з Меріленду та зробив коротку зупинку в Брізвуді, щоб перекусити. Після цього він без пригод доїхав додому, а вже наступного дня почув жалібне нявкання, яке долинало з його автомобіля.

На місце прибули рятувальники, які виявили маленького пасажира. Попри пережиту пригоду та переляк, кошеня не постраждало й перебувало в доброму стані. Наразі тварину тимчасово прихистила сусідка водія. За словами поліції, жінка доглядатиме за кошеням доти, доки не вирішиться питання його подальшої долі – можливо, вона залишить його собі або знайде для нього нову родину.

А поки що пухнастий мандрівник уже отримав ім'я – Брізі, на честь містечка Брізвуд, де й розпочалася його несподівана подорож.

Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали подібну історію, яка сталася в Україні й викликала резонанс у мережі. Після миття автомобіля жінка помітила маленьке кошеня, яке залізло під машину. Подружжя намагалося його дістати, але малюк постійно ховався та не піддавався на вмовляння навіть після спроб виманити його їжею.

Згодом з'ясувалося, що кошеня сховалося біля колеса. Щоб безпечно його визволити, чоловікові довелося зняти колесо. Наляканого пухнастика забрали додому. Він спочатку ховався, але швидко освоївся та став грайливим і лагідним.