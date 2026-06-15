Об одной из таких милых историй рассказали на странице Генштаба ВСУ.

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Что известно о котятах на фронте?

Интересный и трогательный случай произошел среди серых будней 101-й ОБрО ГШ ВСУ имени генерал-полковника Геннадия Воробьева.

Там два котенка нашли себе приют прямо в ботинках военных. Этот милый момент запечатлели на фото. Снимок залит солнечным светом, а на нем – две местами растерянные или просто сонные мордочки пестрых котят.

Очевидно, обувь одного из бойцов, защищающего Украину на фронте, показалась малышам самым безопасным местом на свете.



Котята в обуви военного / Фото 101 ОБрО ГШ ВСУ им. генерал-полковника Геннадия Воробьева

В общем же, котята не ограничиваются ботинками. Ранее мы рассказывали еще одну трогательную историю, когда бойцы 92-й ОШБр приютили кошку. Впоследствии их новоиспеченная соседка пополнила подразделение тремя котятами.

Малыши выбрали для себя шлемы военных, где и устроили уютное место. Назвали пушистиков в честь роботизированных комплексов – Воля, Тарган и Рысь.

Пилоты мотопехотного батальона 118-й ОМБр провели необычную операцию под названием "Мяу-Мяу". С помощью тяжелого дрона "Вампир", который обычно выполняет боевые задачи, военные эвакуировали из прифронтовой зоны кошку и пятерых котят. Сейчас животные находятся в безопасности под опекой украинских защитников.