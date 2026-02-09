Зовсім не через непослух: чому собаки тягнуть повідець під час прогулянки та як цьому зарадити

Один із найпоширеніших запитів власників собак стосується того, як порозумітися з улюбленцем, аби він не тягнув повідець під час прогулянки. І це зрозуміло, адже ж нікому не подобається, коли собака буквально вириває вашу руку й влаштовує забіг по вулиці.

Причинами цього можуть бути різні фактори й далеко не завжди мовиться про невихованість песика. Натомість варто звернути увагу й на власну поведінку поруч з хвостатим другом. Про це йдеться в матеріалі Medium.

Чому ваш пес так сильно тягне повідець під час прогулянки?

В більшості випадків собаки можуть надто сильно тягнути повідець і своїх господарів разом із ним зовсім не тому, що хочуть довести їх до сказу. Цьому є цілком логічні й обґрунтовані причини.

Йдеться, зокрема про те, що їм банально ніхто ніколи не пояснив, що саме потрібно робити на повідці. Тож улюбленцям просто бракує навчання. Собака не знає правил – вона просто робить те, що роблять собаки.

Стається подібне й тому, що немає чіткого, постійного контакту та спілкування з власником. Якщо ви ігноруєте собаку під час прогулянки, вона теж не звертатиме на вас уваги. Треба постійно підтримувати "розмову" – не можна просто мовчати.

Серед інших причин такої нестримної поведінки песиків на прогулянках може бути й те, що собака дуже збуджена і хоче якнайшвидше дістатися до чогось цікавого: запаху, іншої собаки, людини, пташки, білки тощо.

Водночас може бути й навпаки. Так, ваш улюбленець може відчувати страх і намагатиметься втекти від чогось загрозливого: іншої собаки, людини, гучної машини, мотоцикла тощо.

Не варто забувати й про те, що собаки ніколи не ходять по прямій. Вони йдуть за носом – звідси зигзаги, кола, різкі повороти. Люди ж хочуть рухатися чітко по прямій, у цьому й полягає потреба часом підлаштовуватися одне під одного.

Часом собаці просто бракує часу на вільне дослідження навколишнього світу. Багато хто думає, що пес завжди має бути "при нозі" на короткому 1,2 – 1,8-метровому повідку. Однак іноді додаткові 30 – 60 см свободи кардинально покращують поведінку на повідку.

До інших причин, через які собаки з усієї сили тягнуть повідець, належать такі:

обладнання (шлея, нашийник, недоуздок), яке викликає дискомфорт;

невміння правильно реагувати на натяг повідка;

надто велика кількість стимулів, через що чотирилапий потрапляє в сенсорний хаос і не може зосередитися на вас.

Як відучити собаку від звички так сильно тягнути повідець?

За словами кінолога та зоопсихолога Віталія Новика, необхідно перш за все попрацювати з розумінням собакою вашого авторитету.

Він пояснив покроково, як зарадити цій проблемі. Спочатку, ща його рекомендацією варто піти з собакою на 5-метровому повідці туди, де немає подразників, наприклад до лісу.

І в цей момент, коли собака 5 метрів повідця натягує понад 2 – 3 секунди, одразу підбігайте й кажіть "Ні!",

– пояснив кінолог.

Водночас треба тупнути ногою й застигнути над чотирилапим доволі близько біля нього на пару секунд. Віталій Новик уточнив, що подібні дії в подальшому треба повторювати у випадках подібної реакції пса на подразники, коли він починає тягнути повідець.

В подальшому треба працювати саме з подразниками, додав зоопсихолог. Тобто коли собака дуже бурхливо реагує при вигляді майданчика й тягне вас туди, треба ставати між улюбленцем і майданчиком й рішуче казати "Ні!" на провокативні реакції собаки. Таке необхідно повторити 10 – 20 разів, поки пес не перестане тягнути, зважачи на ваше слово.



Собак варто навчити правильно поводитися під час прогулянки на повідці / Фото Unsplash

