11 днів у дорозі: дівчина подолала 4000 кілометрів, що показати своїм собакам океан

Мандрівки з домашніми улюбленцями часом можуть викликати певні труднощі, однак такий досвід забезпечить чудові враження на все життя. У цьому переконалася героїня нашої історії, яка проїхала 4000 кілометрів на машині з Києва в Лісабон.

Про свою подорож з метою показати своїм собакам океан Ірина детальніше розповіла в коментарі для 24 Каналу.

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Як пройшла мандрівка з песиками до Лісабона?

5-річна коргі на ім'я Айва і метиска Сніжинка віком 2 роки стали чудовими компаньйонками дівчини в подорожі.

Власниця поділилася тим, що Айва насправді подорожує з раннього віку й уже має великий досвід поїздок. Вона бувала в різних містах України, зокрема в Одесі, Львові, Кропивницькому та багатьох інших локаціях. До транспорту собака звикла добре й комфортно почувається як в автомобілі, так і в потягах чи автобусах.

Сніжинку ж Ірина забрала з притулку близько року тому. Її досвід подорожей поки що трошки менший – вона їздила лише до батьків своєї господарки у Кіровоградську область. Однак перший яскравий момент мандрівок стався з нею саме в Лісабоні.

Враження чудові! Це було незвично й складно, але це точно враження на все життя. Мої дівчатка – чудесні компаньйонки, і ця пригода була дуже нам у радість,

– поділилася емоціями Ірина.

"Так як це більше про переїзд - було дуже приємно нарешті приїхати додому", – додала вона.

Допис про подорож назбирав тисячі вподобань і сотні коментарів у Threads: дивіться відео

На що варто звернути увагу в мандрівках з улюбленцями?

Передусім слід подбати про безпеку й комфорт тварин у дорозі. Для перевезення в автомобілі використовується спеціальний автогамак на задні сидіння, який забезпечує зручність і стабільність під час руху. Також застосовуються шлейки, що кріпляться до ременів безпеки, аби зменшити ризики при різкому гальмуванні.

Подорож до Лісабона з Айвою та Сніжинкою: дивіться фото, надані 24 Каналу

Собак заздалегідь привчають до поїздок, щоб вони почувалися спокійно в транспорті. У дорогу обов'язково беруть воду та зручну поїлку. Під час тривалих поїздок, особливо влітку, додатково перевіряють стан кондиціонера, зокрема змінюють фільтри для забезпечення свіжого повітря в салоні.

У дорозі треба робити регулярні зупинки приблизно кожні 1,5 години, щоб тварини могли розім'ятися та відпочити. Також заздалегідь підбирається pet-friendly житло.

Окремо оформлюються всі необхідні документи для подорожей: ветеринарні паспорти, вакцинації, титри та сертифікати для виїзду за кордон.

До слова, раніше ми вже розповідали детальніше про специфіку перевезення тваринок за кордон. Зокрема, для перетину кордону тварина має мати щеплення від сказу, зроблене не пізніше ніж за 4 місяці до виїзду.