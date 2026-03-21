Які документи потрібні, щоб поїхати за кордон з домашніми улюбленцями?

Однією з головних умов для перетину кордону твариною є наявна в неї вакцина проти сказу. Вона має бути зроблена не пізніше, ніж за чотири місяці до виїзду. Одна ще варто оформити інші ветеринарні документи. Про це пишуть фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Господарі, які планують їхати з України з твариною, мають зробити їй мікрочип. Важливо, що він повинен відповідати стандарту ISO 11784/11785.

Крім того, за три місяці до виїзду варто здати аналіз крові чотирилапого на антитіла до сказу. При собі варто мати також:

ветеринарний паспорт європейського зразка з відмітками про щеплення проти сказу та обробку від паразитів;

ветеринарне свідоцтво про стан здоров’я тварини.

Таке свідоцтво та міжнародний ветеринарний сертифікат діють 72 години.

Як зазначено статті 49 Закон України "Про ветеринарну медицину", необхідні документи для перевезення тварини за кордон оформлюються в державній лікарні ветмедицини чи в територіальному підрозділі Держпродспоживслужби.

Сертифікат для поїздок за кордон видається у відділах прикордонного інспекційного контролю управління державного контролю на кордоні.

Оплата за ветеринарне свідоцтво не стягується. Але власнику потрібно сплатити послугу огляду тварини. Вартість може бути різною, залежно від міста. Оформлення міжнародного ветеринарного сертифіката нині проводиться за один робочий день і коштує 54 гривні 88 копійок.

Важливо! Додатково для виїзду на кордоні можуть вимагати сертифікати про обробку від гельмінтів та кліщів, довідки про інші щеплення та в деяких випадках – спеціальні дозволи.

