Окремі вимоги діють для маленьких і великих собак, а також для поїздок до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Чи можна їхати із твариною у міжнародному потязі?

Подорожувати з домашніми тваринами у міжнародних потягах дозволено, однак пасажири повинні дотримуватися встановлених правил перевезення.

Для невеликих тварин – котів, маленьких собак і птахів – обов’язковою є переноска, рюкзак або спеціальний контейнер із водонепроникним абсорбуючим дном. Таких улюбленців можна перевозити на місці для ручної поклажі у вагонах будь-якого типу.

Під час перевірки квитків та проходження прикордонного контролю тварина повинна залишатися у переносці. За порушення цього правила пасажира можуть оштрафувати.

Для великих собак, зріст яких перевищує 45 сантиметрів у холці, діють додаткові вимоги. Власник повинен мати повідець, намордник та окремий квиток на тварину. У вагонах купе, Люкс та RIC пасажири з великими собаками мають викупити всі місця у купе.

У міжнародних рейсах Інтерсіті+ великі собаки можуть подорожувати лише територією України та за умови викупу всіх місць, які розташовані одним блоком.

Водночас на окремих міжнародних маршрутах перевезення великих собак заборонене. Це стосується рейсів Варшава – Рава-Руська, Братислава – Чоп, Мукачево – Кошице та інших міжнародних потягів із сидячими місцями. Також для рейсів до Польщі не потрібно купувати окремий квиток на домашнього улюбленця.

Які документи потрібні для подорожі з твариною за кордон?

Для міжнародних подорожей із домашніми тваринами обов’язково потрібен ветеринарний паспорт міжнародного зразка та чинний міжнародний сертифікат про стан здоров’я тварини, який видає Держпродспоживслужба.

Для поїздок із котами, собаками або тхорами до країн Європейського Союзу діють додаткові вимоги. Тварина повинна мати мікрочіп або татуювання, нанесене до 3 липня 2011 року.

Також обов’язковими є:

дійсне щеплення проти сказу;

результат дослідження на титр антирабічних антитіл;

сертифікат здоров’я тварини для некомерційного переміщення;

письмова декларація про некомерційне перевезення тварини.

Зразки документів та актуальні правила можна знайти на сайті Держпродспоживслужби.

Перевізники радять перевіряти вимоги заздалегідь, адже правила різних країн можуть змінюватися залежно від епізоотичної ситуації та внутрішніх обмежень.

Раніше ми також розповідали, як підготувати домашнього улюбленця до тривалої дороги та що варто взяти із собою у подорож, щоб зменшити стрес для тварини. Ветеринари радять за кілька тижнів до поїздки привчати кота чи собаку до переноски та шуму транспорту, аби дорога минула спокійніше.

Як підготувати тварину до довгої дороги?

Ветеринарна лікарка Євгенія Михайловська пояснює, що підготовка до подорожей є важливою частиною соціалізації тварини. За її словами, домашнього улюбленця потрібно поступово привчати до транспорту, нових звуків та незнайомих місць.

Фахівчиня радить починати з коротких поїздок автомобілем або громадським транспортом. Такі невеликі подорожі допомагають зменшити рівень стресу та сформувати у тварини позитивний досвід.

Особливу увагу варто приділити переносці або транспортному боксу. Саме вони часто стають головним джерелом тривоги для котів і собак, якщо тварина бачить їх лише перед поїздкою чи візитом до ветеринара.

Євгенія Михайловська радить не ховати переноску після поїздок, а залишати її вдома у відкритому доступі. Усередину можна покласти улюблені іграшки, ковдру або ласощі, щоб тварина асоціювала її із безпечним місцем.

Також ветеринарка рекомендує не змушувати кота чи собаку силоміць заходити у переноску. Натомість краще заохочувати улюбленця самостійно досліджувати її та поступово звикати до перебування всередині. Крім цього, перед тривалою дорогою власникам радять перевірити наявність води, корму, документів та улюблених речей тварини, які допоможуть їй почуватися спокійніше під час подорожі.