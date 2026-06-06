О своем путешествии с целью показать своим собакам океан Ирина подробнее рассказала в комментарии для 24 Канала.

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Как прошло путешествие с собачками в Лиссабон?

5-летняя корги по имени Айва и метиска Снежинка возрастом 2 года стали прекрасными компаньонками девушки в путешествии.

Владелица поделилась тем, что Айва на самом деле путешествует с раннего возраста и уже имеет большой опыт поездок. Она бывала в разных городах Украины, в частности в Одессе, Львове, Кропивницком и многих других локациях. К транспорту собака привыкла хорошо и комфортно чувствует себя как в автомобиле, так и в поездах или автобусах.

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Снежинку же Ирина забрала из приюта около года назад. Ее опыт путешествий пока немножко меньше – она ездила только к родителям своей хозяйки в Кировоградскую область. Однако первый яркий момент путешествий произошел с ней именно в Лиссабоне.

Впечатления замечательные! Это было непривычно и сложно, но это точно впечатления на всю жизнь. Мои девочки – чудесные компаньонки, и это приключение было очень нам в радость,

– поделилась эмоциями Ирина.

"Так как это больше о переезде - было очень приятно наконец приехать домой", – добавила она.

Сообщение о путешествии собрало тысячи лайков и сотни комментариев в Threads: смотрите видео

На что стоит обратить внимание в путешествиях с любимцами?

Прежде всего следует позаботиться о безопасности и комфорте животных в дороге. Для перевозки в автомобиле используется специальный автогамак на задние сиденья, который обеспечивает удобство и стабильность во время движения. Также применяются шлейки, крепящиеся к ремням безопасности, чтобы уменьшить риски при резком торможении.

Путешествие в Лиссабон с Айвой и Снежинкой: смотрите фото, предоставленные 24 Каналу

Собак заранее приучают к поездкам, чтобы они чувствовали себя спокойно в транспорте. В дорогу обязательно берут воду и удобную поилку. Во время длительных поездок, особенно летом, дополнительно проверяют состояние кондиционера, в частности меняют фильтры для обеспечения свежего воздуха в салоне.

В дороге надо делать регулярные остановки примерно каждые 1,5 часа, чтобы животные могли размяться и отдохнуть. Также заранее подбирается pet-friendly жилье.

Отдельно оформляются все необходимые документы для путешествий: ветеринарные паспорта, вакцинации, титры и сертификаты для выезда за границу.

К слову, ранее мы уже рассказывали подробнее о специфике перевозке животных за границу. В частности, для пересечения границы животное должно иметь прививки от бешенства, сделано не позднее чем за 4 месяца до выезда.