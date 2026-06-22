Хвостаті артилеристи: українські бійці показали пухнастих улюбленців

Побут на фронті українських військових дуже часто навіть важко уявити без домашніх улюбленців, які стають для воїнів справжньогю розрадою. Так, котики разом із ним переживають усі моменти бойового життя.

Своїх пухнастиків показали військові з 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила.

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Що відомо про котиків на позиціях артилеристів?

Військові розповіли, що малюки ніколи зовсім не бувають обділені любов'ю та увагою. Вони так само переїжджають з позиції на позицію та на відновлення в місце постійної дислокації.

Ведуть повноцінне життя бойового артилериста,

– уточнили в бригаді.

Є серед улюбленців і дорослі, вочевидь, досвідчені бійці, а є й зовсім крихітні – вони лише починають свій бойовий шлях. Усі вони, під наглядом українських артилеристів, перебувають на позиціях і підтримують дух військових.

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Раніше ми розповідали історію про бійців 92-ї ОШБр, які прихистили безпритульну кішку. Згодом пухнаста улюблениця стала мамою трьох кошенят, які оселилися разом із військовими.

Малеча облюбувала для відпочинку військові шоломи, перетворивши їх на затишні лежанки. Кошенят назвали на честь роботизованих комплексів – Воля, Тарган і Рись.

Іноді стається й так, що пухнастиків доводиться рятувати з надзвичайної небезпеки. Навесні оператори БпЛА мотопіхотного батальйону 118-ї окремої механізованої бригади успішно провели незвичну рятувальну операцію під назвою "Мяу-Мяу". Для евакуації використали важкий гексакоптер "Вампір", який зазвичай виконує бойові завдання на фронті.

Цього разу безпілотник допоміг вивезти із небезпечної зони кішку та її 5 кошенят. Завдяки операції тварин вдалося доправити їх у безпечне місце, де тепер про них піклуються українські військові.