Екзотичні тварини в Україні: без яких документів утримання є незаконним

Утримання екзотичних тварин в Україні дозволене, але суворо регулюється законодавством і потребує спеціальних документів. Власники мають підтвердити законне походження тварини та отримати відповідні дозволи на її утримання.

Утримання екзотичних тварин в Україні регулюється Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження", а також низкою підзаконних актів і міжнародних конвенцій, зокрема CITES (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення).

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Які документи потрібні для утримання екзотичних тварин?

Щоб легально утримувати екзотичну тварину, власник повинен мати документи, які підтверджують законне походження тварини. Це може бути:

ветеринарний паспорт;

сертифікат CITES (якщо вид входить до списку регульованих міжнародною торгівлею);

договір купівлі-продажу або передання з офіційного розплідника;

документи про імпорт тварини через митний контроль.

Окремі види екзотичних тварин потребують обов’язкової реєстрації у місцевих органах ветеринарної медицини або екологічного контролю. Йдеться про хижаків, приматів, отруйних змій, великих рептилій та інші потенційно небезпечні види.

Крім того, власник зобов’язаний забезпечити належні умови утримання, які відповідають біологічним потребам тварини: простір, харчування, температурний режим і ветеринарний нагляд.

Що буде, якщо не мати цих документів?

Якщо утримувати екзотичну тварину без необхідних документів, це є порушенням українського законодавства у сфері охорони тваринного світу. У такому випадку власнику загрожує адміністративна відповідальність.

Розмір штрафу залежить від виду тварини, характеру порушення та рішення органів контролю. У разі відсутності підтвердження законного походження тварини її можуть вилучити.

Подальша доля тварини вирішується компетентними органами – її можуть передати до реабілітаційних центрів або конфіскувати. Якщо буде встановлено факт незаконного ввезення або продажу, справа може мати ознаки кримінального правопорушення. У такому випадку відкривається кримінальне провадження за статтями, пов’язаними з незаконним обігом об’єктів тваринного світу.

Окрім юридичних наслідків, власник може понести витрати на утримання або транспортування вилученої тварини. Також можливі додаткові перевірки умов утримання з боку ветеринарних служб. У результаті відсутність документів створює як правові ризики для власника, так і загрозу для благополуччя тварини.

Варто зауважити, що в Україні заборонено утримувати вдома низку диких і екзотичних тварин. Такі обмеження запроваджені для безпеки людей і захисту самих звірів, адже забезпечити належні умови у квартирі для них неможливо.