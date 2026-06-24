Утримання екзотичних тварин в Україні регулюється Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження", а також низкою підзаконних актів і міжнародних конвенцій, зокрема CITES (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення).
Дивіться також Грають в апорт і гуляють на повідці: які породи котів поводяться як собаки
Які документи потрібні для утримання екзотичних тварин?
Щоб легально утримувати екзотичну тварину, власник повинен мати документи, які підтверджують законне походження тварини. Це може бути:
- ветеринарний паспорт;
- сертифікат CITES (якщо вид входить до списку регульованих міжнародною торгівлею);
- договір купівлі-продажу або передання з офіційного розплідника;
- документи про імпорт тварини через митний контроль.
Окремі види екзотичних тварин потребують обов’язкової реєстрації у місцевих органах ветеринарної медицини або екологічного контролю. Йдеться про хижаків, приматів, отруйних змій, великих рептилій та інші потенційно небезпечні види.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Крім того, власник зобов’язаний забезпечити належні умови утримання, які відповідають біологічним потребам тварини: простір, харчування, температурний режим і ветеринарний нагляд.
Що буде, якщо не мати цих документів?
Якщо утримувати екзотичну тварину без необхідних документів, це є порушенням українського законодавства у сфері охорони тваринного світу. У такому випадку власнику загрожує адміністративна відповідальність.
Розмір штрафу залежить від виду тварини, характеру порушення та рішення органів контролю. У разі відсутності підтвердження законного походження тварини її можуть вилучити.
Подальша доля тварини вирішується компетентними органами – її можуть передати до реабілітаційних центрів або конфіскувати. Якщо буде встановлено факт незаконного ввезення або продажу, справа може мати ознаки кримінального правопорушення. У такому випадку відкривається кримінальне провадження за статтями, пов’язаними з незаконним обігом об’єктів тваринного світу.
Окрім юридичних наслідків, власник може понести витрати на утримання або транспортування вилученої тварини. Також можливі додаткові перевірки умов утримання з боку ветеринарних служб. У результаті відсутність документів створює як правові ризики для власника, так і загрозу для благополуччя тварини.
Варто зауважити, що в Україні заборонено утримувати вдома низку диких і екзотичних тварин. Такі обмеження запроваджені для безпеки людей і захисту самих звірів, адже забезпечити належні умови у квартирі для них неможливо.