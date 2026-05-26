У них значно вищий рівень IQ: науковці сказали, хто розумніший – любителі котів чи собак

Вічне протистояння між власниками котів і собак абсолютно виправдане, адже вони дивляться на світ зовсім по-різному, мають свої пріоритети й думки.

Дослідники вирішили розібратися в тому, яка ж група людей – любителі котів чи собак – може похизуватися вищим рівнем інтелекту. Результати висвітлили на сторінці видання Zwierciadlo.pl.

Актуально Турецький кіт "залипав" на неймовірне видовище за вікном: що й чому так його зацікавило

Як визначали розумові й соціальні здібності людей?

Дехто наполягає на тому, що собаки – найкращі друзі людей, вони віддані й готові завжди бути поряд. При цьому любителі котів переконані, що ці тваринки значно більш розумні й незалежні.



Люди постійно сперечаються, хто з чотирилапих краще / Unsplash

Проте дослідження американської психологині Деніз Гуастелло з Університету Керролла показало, як і на скільки сильно вибір улюбленця пов'язаний з інтелектуальними здібностями людей. Науковий експеримент базувався на аналізі відмінностей рис характеру й тестів на мислення.

Загалом, дослідники проаналізували дані 600 студентів із коледжів у США. Переважна частина учасників – 352 особи – заявила, що більше симпатизує собакам.

Водночас 66 респондентів назвали себе прихильниками котів. Інші опитані зазначили, що однаково добре ставляться до обох видів тварин або ж не мають чітко сформованих симпатій. У межах дослідження учасники проходили особистісне оцінювання за методикою 16PF.

Довідка. Зазначимо, що це відомий багатофакторний тест особистості, розроблений американським психологом Реймондом Кеттелом. Він вимірює 16 базових характеристик людини, які визначають її характер, темперамент та поведінку.

У кого ж вищий рівень IQ?

Після опрацювання отриманих результатів науковці виявили цікаву закономірність: у середньому люди, які більше люблять котів, демонстрували дещо кращі результати у завданнях, пов'язаних із міркуванням та інтелектуальним аналізом, ніж ті, хто віддавав перевагу собакам.

Дослідники висунули кілька припущень, які могли б пояснити таку різницю. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що собаки користуються популярністю серед людей, які дуже різні за темпераментом, способом життя чи психологічними характеристиками.

На відміну від цього, коти, як припускають автори роботи, можуть частіше викликати симпатію у людей, які мають сильніше розвинені навички аналітичного мислення, вищий рівень здатності до міркування та схильність до абстрактного сприйняття.

Окрема гіпотеза стосувалася творчих та індивідуалістичних рис особистості. Так, психологічний портрет людей, які надають перевагу котам, у багатьох аспектах нагадує профіль творчих особистостей. Зокрема, йдеться про незалежність у мисленні, більшу схильність до абстракцій, підвищену емоційну чутливість, а також меншу прив'язаність до соціальних шаблонів, правил і загальноприйнятих норм поведінки.



Любителі котів і собак – різні за характерами / Unsplash

Крім того, результати дослідження продемонстрували помітні психологічні відмінності між любителями собак і прихильниками котів. Люди, які симпатизують собакам, частіше проявляли риси, властиві екстравертам: вони виявляли вищу соціальну активність, були більш енергійними, товариськими та орієнтованими на взаємодію з іншими людьми.

Натомість респонденти, які віддавали перевагу котам, частіше описували себе як інтровертів – людей, яким комфортніше проводити час наодинці, зосереджуватися на власних думках і уникати надмірної соціальної активності.

Вони також набирали вищі бали за шкалою абстрактності, що зазвичай пов'язують із розвиненою уявою, творчим мисленням, любов'ю до фантазії та прагненням до інтелектуального пошуку.

На переконання авторів дослідження, саме сукупність цих психологічних особливостей – незалежність, допитливість, схильність до абстрактного мислення та творчого аналізу – може частково пояснювати, чому любителі котів у середньому показали вищі результати під час тестування когнітивних здібностей і навичок міркування.

До речі, раніше ми вже розповідали про ще одне цікаве дослідження, пов'язане з власниками собак. Науковці з'ясували, що стосунки людей із чотирилапими поєднують риси дружби та турботи про дитину. Водночас саме взаємодія із собакою приносить власникам найбільше задоволення, порівняно з друзями, партнерами тощо.