У котів є 8 поз для сну: кожна з них може багато розповісти про вашого улюбленця

Пози, у яких сплять коти, можуть багато розповісти про їхній стан, емоції та навіть рівень довіри до господаря. Ветеринари та фахівці з поведінки тварин пояснюють, що кожна поза має своє значення.

Розуміння цих сигналів допоможе краще піклуватися про улюбленця та вчасно помітити можливі проблеми. Про це пише Cats.com.

Дивіться також Як відучити кота лазити на кухонні поверхні: 5 дієвих способів

Що означають котячі пози для сну?

Коти проводять уві сні значну частину свого життя, і саме в цей час їхня поведінка може бути найбільш показовою. Пози, які вони обирають, залежать від температури, рівня безпеки, фізичного стану та навіть настрою.

Фахівці зазначають, що уважне спостереження за улюбленцем дозволяє зрозуміти, чи почувається він комфортно, чи, можливо, переживає стрес або дискомфорт. Деякі пози можуть свідчити про повне розслаблення і довіру, тоді як інші – про готовність до небезпеки.

Калачиком (згорнувшись клубком)

Це одна з найтиповіших поз для котів, коли тварина підтискає лапи під себе та обгортає тіло хвостом. Така позиція допомагає зберігати тепло, тому її часто можна побачити у прохолодному середовищі. Вона також є інстинктивною — у дикій природі коти так захищають життєво важливі органи.

Поза "калачик" / Фото Cats.com

Попри це, кіт у такій позі може почуватися цілком спокійно, але водночас залишатися настороженим. Це певний баланс між комфортом і готовністю швидко прокинутися у разі небезпеки.

На боці

Коли кіт лежить на боці, витягнувши лапи, це свідчить про високий рівень довіри до середовища. У такій позі тварина не захищає живіт, а отже не очікує загрози. Це ознака того, що кіт почувається у безпеці та розслаблено.

Окрім того, така поза часто означає глибокий сон, під час якого організм відновлюється. Якщо ваш улюбленець часто спить на боці – це хороший знак його психологічного комфорту.

Поза на боку / Фото Cats.com

На спині з відкритим животом

Це одна з найвідвертіших і найуразливіших поз, адже живіт – найменш захищена частина тіла кота. Якщо тварина спить так, це означає абсолютну довіру до господаря та оточення. У такій позі коти зазвичай перебувають у стані максимального розслаблення.

Поза на спині з відкритим животом / Фото Cats.com

Крім того, це може бути способом охолодження у теплу погоду, адже через живіт відбувається теплообмін. Водночас важливо пам’ятати: навіть якщо кіт показує живіт, це не завжди означає, що він хоче, щоб його гладили.

"Буханець" (лапи під тілом)

У цій позі кіт підтискає лапи під себе і виглядає, ніби маленький "хлібчик". Це свідчить про стан спокою, але не повного занурення у глибокий сон. Тварина готова швидко зреагувати на зовнішні подразники.

Ця поза часто зустрічається, коли кіт просто відпочиває або дрімає. Вона також допомагає зберігати тепло і є дуже комфортною для більшості котів.

Поза "хлібчик" / Фото Cats.com

Витягнувшись на животі ("супермен")

У цій позі кіт лежить на животі, витягнувши лапи вперед і назад. Вона характерна для молодих і активних тварин. Така поза означає, що кіт розслаблений, але водночас готовий швидко підскочити та почати рух.

Поза "супермен" / Фото Cats.com

Це також може бути способом охолодження, особливо якщо кіт лежить на прохолодній поверхні. Вона демонструє баланс між відпочинком і готовністю до гри.

Сховавши мордочку

Іноді коти сплять, закривши мордочку лапами або сховавши її в тіло чи ковдру. Це може бути способом захисту від світла або шуму. Така поведінка часто свідчить про бажання максимально ізолюватися від зовнішніх подразників.

Поза сховавши мордочку / Фото Cats.com

Крім того, це може означати, що кіт хоче більше спокою або відчуває втому. Якщо така поза повторюється часто, варто звернути увагу на умови, в яких спить тварина.

У коробці або тісному просторі

Коти часто обирають невеликі коробки чи інші обмежені простори для сну. Це пов’язано з інстинктом безпеки – у таких місцях легше контролювати ситуацію. Тісний простір дає відчуття захищеності та комфорту.

Сон у тісному просторі / Фото Cats.com

Навіть якщо коробка здається занадто маленькою, кіт може почуватися там ідеально. Це нормальна поведінка, яка не повинна викликати занепокоєння.

Сон на вас

Коли тваринка вирішує спати на вас, це можна сприймати як комплімент. Стосунки між вами та вашим котом є унікальними, і багато улюбленців проявляють свою прихильність, доглядаючи за господарем і дрімаючи на ньому.

Сон на вас / Фото Cats.com

Для чотирилапого це також має додаткову перевагу – тепло, особливо в прохолодні місяці. Ваш кіт почувається поруч із вами в безпеці та спокої, що зміцнює зв’язок між людиною і твариною.

Чому важливо звертати увагу на пози сну кота?

Фахівці з поведінки тварин у матеріалі Advancet Pet Care пояснюють, що коти проводять у сні до 12 – 18 годин на добу, тому саме в цей період можна отримати багато інформації про їхній стан.

Зокрема, пози під час сну відображають рівень комфорту, довіри та навіть емоційний стан тварини. Якщо кіт спить розслаблено (наприклад, на боці або з відкритим животом), то це означає, що він почувається у безпеці.

Водночас більш "закриті" пози, як-от клубком або у тісному просторі, можуть свідчити про бажання захиститися чи зберегти тепло. Це нормальна поведінка, але вона також показує, що тварина не повністю розслаблена.

Особливу увагу експерти радять звертати на різкі зміни у звичках сну. Якщо кіт раптово починає спати в нетипових позах або уникає улюблених місць, це може бути сигналом болю чи захворювання. Як зазначають ветеринари, у разі дискомфорту тварини часто змінюють поведінку: більше сплять, менше рухаються або не можуть прийняти звичні гнучкі пози.

Крім того, положення тіла під час сну допомагає зрозуміти рівень довіри до людини. Наприклад, якщо кіт спить поруч із господарем або на ньому – це ознака прив’язаності та відчуття безпеки.

Експерти також підкреслюють, що спостереження за такими дрібницями допомагає вчасно помітити стрес. Зміни у позах можуть бути реакцією на нове середовище, шум або інші фактори, що впливають на тварину.

Як коти вибирають, біля кого спати вночі?