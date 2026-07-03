Має 28 пальців на лапах: до Книги рекодів Гіннеса потрапив унікальний кіт

Десятимісячний безпородний кіт на ім'я Тобі Гендерсон зі США став новим співвласником рекорду Гіннесса за найбільшу кількість пальців серед котів. На його лапах нарахували 28 пальців – саме стільки мав знаменитий кіт Джейк із Канади, який встановив це досягнення ще у 2002 році.

Про унікального мурчика розповіли на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.

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Що відомо про кота з 28 пальцями?

Тобі живе разом зі своєю власницею Делані Гендерсон у місті Лансінґ, штат Мічиган. Офіційне підтвердження рекорду він отримав 12 травня 2025 року. Крім господарів, у будинку мешкає ще одна незвичайна кішка – Конні.

Вона також є полідактильною, хоча має лише по одному додатковому пальцю на кожній передній лапі. За словами Делані, вона довго шукала друга для Конні серед котів із притулків.

В оголошенні про Тобі не згадувалося, що він має таку особливість, але під час знайомства прийомна власниця звернула увагу на його лапи. Саме тоді Делані зрозуміла, що знайшла саме того улюбленця, якого шукала. Жінка пригадує, що була приголомшена, коли вперше побачила його лапи.

Вона вже мала досвід життя з полідактильною кішкою й очікувала побачити звичні додаткові "великі пальці", однак лапи Тобі виявилися набагато незвичайнішими. Водночас вирішальним для неї стали не рекордні пальці, а лагідний характер, милий вигляд і надзвичайна балакучість котика. Делані відчула, що саме він має стати частиною її родини.

Довідка. Полідактилія (багатопалість) – це вроджена генетична аномалія, при якій людина або тварина народжується з більшою кількістю пальців на руках чи ногах, ніж зазвичай. Вона часто передається спадково і зазвичай успішно лікується хірургічним шляхом у ранньому віці.

Після переїзду до нового дому Тобі поводився дуже обережно. Спочатку він соромився, насторожено досліджував житло й потребував часу, щоб звикнути до нової обстановки. Через кілька місяців, характер кота кардинально розкрився.

Зараз, за словами господарки, він є найенергійнішим і найактивнішим котом, якого вона коли-небудь зустрічала. Він постійно стрибає по меблях, використовуючи їх як майданчик для своїх акробатичних витівок. Особливу любов Тобі має до ласощів: він здатен прогризти упаковку зі смаколиками, а варто лише відчинити дверцята комори, як одразу голосно нагадує про себе, вимагаючи частування.

Кіт-рекордсмен з 28-ма лапами: дивіться фото з сайти Книги рекордів

Попри невичерпну енергію, Тобі залишається дуже ніжним і ласкавим. Він миттєво починає муркотіти, щойно його гладять, із задоволенням обіймається та часто засинає між ногами господарки, коли вона відпочиває на дивані.

Це справді особливий, неймовірно лагідний котик, і ми безмежно щасливі, що він став частиною нашої родини,

– розповіла Делані.

Люди часто цікавляться, чи не створює така кількість пальців проблем для здоров'я або повсякденного життя тварини. Господарка запевняє, що жодних труднощів немає. Тобі абсолютно здоровий, а єдиною додатковою процедурою є ретельніше підстригання кігтів, адже їх у нього трошки більше, ніж зазвичай. В іншому він поводиться так само, як будь-який звичайний домашній кіт.

Делані жартує, що додаткові пальці, мабуть, допомагають Тобі ще вправніше стрибати та полювати під час ігор, хоча жодного наукового підтвердження цьому немає.

Як котики ладнають між собою під одним дахом?

Попри свою спритність, удома Тобі не завжди є головним. Старша кішка Конні швидко нагадує молодшому "братові", хто встановлює правила. За словами власниці, їхні стосунки дійсно дуже схожі на типову поведінку братів і сестер: Конні поводиться стримано й по-дорослому, тоді як Тобі постійно вигадує нові пустощі.

Разом вони часто влаштовують шалені перегони будинком, граються й ганяються один за одним. Попри показну суворість, Конні піклується про молодшого товариша та завжди тримає його поруч.

Сьогодні Делані, її партнер, Тобі й Конні – одна дружня родина. Дівчина радить усім, хто мріє про домашнього улюбленця, звертатися саме до притулків або рятувальних організацій, адже обидва її коти були врятовані саме звідти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали ще про одну рекордсменку серед котячих. Флоссі, яка офіційно визнана найстарішою кішкою у світі та внесена до Книги рекордів Гіннеса, вже відзначила своє 30-річчя. Свого часу її знайшли безпритульною на вулиці в Англії, після чого вона кілька разів переїжджала до нових господарів.